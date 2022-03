El principal acusado del mayor alijo de cristal de Europa exculpa al resto

El principal acusado del mayor alijo de cristal intervenido en Europa ha cambiado de versión en el inicio del juicio y ha exculpado de los hechos al resto de sus compañeros de banquillo. Entre ellas un conocido empresario del mármol de Novelda que está en prisión por estos hechos desde que se intervino la droga oculta en el interior de grandes bloques de mármol. El juicio comenzó este lunes en la Audiencia de Alicante, donde la Fiscalía reclama penas de hasta trece años de prisión para cada uno de los cinco acusados.

Tras haberlo implicado en sus primeras declaraciones, Luis Miguel A. A. ha manifestado ante el tribunal que le juzga que fue uno de sus contactos en México quien le pidió que le guardara unos cilindros de plástico que estaban ocultos en el interior de los bloques de piedra, sin conocer lo que había dentro de ellos. Según esta nueva versión, si implicó en su día al otro empresario Rafael S. fue porque sus abogados le aconsejaron que implicara a alguien que los agentes que les investigaban pudieran conocer y de esta manera podría quedar libre.

El procesado dijo que fue un tal Daniel, de quien no había hablado hasta ahora, de la empresa Terramar Mármoles que envió desde México los contenedores quien le pidió que se hiciera cargo de esta carga oculta. También ha exculpado al resto de sus compañeros del banquillo de los hechos, alegando que ellos no sabían nada de los tubos de plástico en los que se ocultaba el alijo.

Luis Miguel A. A. era el administrador de la empresa Novelda Stones que supuestamente trajo a España los bloques de mármol en cuyo interior se ocultaban hasta 500 kilos de metanfetamina, el mayor alijo de cristal de Europa y que fue intervenido tras una operación conjunta entre Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria. La droga llegó desde México en contenedores que fueron desembarcados desde el puerto de València y trasladado a las canteras de Novelda. En el banquillo se sientan también el apoderado de la mercantil. La Fiscalía sostiene que Novelda Stones, era una empresa pantalla sin actividad y cuyo cometido era la importación del alijo. Según esta tesis, estos dos acusados estarían a las órdenes de Rafael S., quien ha negado cualquier relación con los hechos. Los tres están en prisión preventiva desde que se intervino la droga en noviembre de 2019. Los otros dos acusados son un comercial del mármol, que les habría ayudado en la gestión de los traslados de la carga; y el dueño de una cantera ya jubilado, donde se iba a cortar la piedra para sacar su contenido.

La sesión ha arrancado con un turno para que las partes presentaran las cuestiones previas, donde las defensas se sumaron a las seis peticiones de nulidad planteadas por la defensa de Rafael S,, el abogado Aitor Prieto, que reclamó la nulidad de toda la causa porque se habían excedido los plazos de la Instrucción marcadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la falta de control judicial de las escuchas en las que se basó la investigación, entre otras cuestiones, unas nulidades que el tribunal resolverá cuando dicten sentencia.

Los procesados negaron trabajar para empresas fantasma y aseguraron que se dedicaban al mármol. "No se necesitan grandes infraestructuras para trabajar en esto, Hay algunos que tienen la oficina en su propio coche", señaló uno de los procesados. La mercantil Novelda Stones tenía como dirección el domicilio particular de Luis Miguel A. A. y no tenía trabajadores. Según explicó, su personal estaba formado por colaboradores. Por su parte, Rafael S. negó cualquier relación con el resto de los acusados, salvo que todos se dedican al mármol en Novelda. Ni siquiera admitió ser el interlocutor de Luis Miguel A. A. en las llamadas que interceptaron las Fuerzas de Seguridad durante el viaje a México en el que se habría cerrado el envío de la carga.

El bloque donde estaba la droga fue trasladado a una cantera cerrada en Novelda y apartado del resto del mármol que formaban parte del mismo envío. Los otros acusados señalaron que Luis Miguel les había dicho que ése se iba a usar para las obras de un chalé en Madrid y que había pedido la cantera a su dueño como un favor para poder cortar la piedra allí. Éste dijo que no sabía nada de lo que contenían los bloques y que tampoco iba a recibir dinero alguno por dejarle usar las instalaciones.