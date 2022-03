La Audiencia rechaza anular las escuchas en el proceso a la primera red china de blanqueo de la provincia

La Audiencia de Alicante ha rechazado la petición de las defensas de anular las escuchas telefónicas que forman parte de la investigación a la primera red china de blanqueo de capitales en la provincia. Tras la suspensión de la vista el jueves a causa de la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, el juicio arrancó este viernes con un turno dedicado a las cuestiones previas para las partes, sesión en la que algunos letrados reclamaron la nulidad de las investigación. Mientras tanto, otros acusados están negociando un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para declararse culpables a cambio de rebajas de pena.

Los letrados que están por el acuerdo reclamaron antes de aceptar nada un pronunciamiento expreso a la sala sobre las escuchas telefónicas. La respuesta la recibieron enseguida, tras una corta deliberación de los magistrados: los pinchazos no se van a anular. La vista se retomará el próximo día 22 de marzo con el interrogatorio de los acusados, jornada en la que se conocerá también cuántos han logrado cerrar un acuerdo con las acusaciones.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado acusan a un total de treinta personas de formar parte de una red organizada que entre los años 2005 y 2009 desviaron a China desde la provincia más de 168 millones de euros procedentes de la venta de calzado asiático, eludiendo cualquier pago a Hacienda por estas operaciones. La mayoría del entramado operaba desde el Polígono de Carrús de Elche. Para ocultar las identidades de los presuntos defraudadores, las transferencias se hacían a través de colaboradores que, a cambio de una comisión, enviaban el dinero a China. Finalmente son poco más de veinte personas las que se han sentado en el banquillo, entre ellos cinco españoles acusados de ayudar a los empresarios asiáticos a encubrir el dinero. Al menos uno de los acusados ya ha fallecido, otra tiene que ser examinada por un forense por presentar problemas cognitivos y el resto está declarado en rebeldía, al haber regresado a China y no ser localizados. El elevado número de encausados ha motivado que la vista se celebre en el salón de actos de los juzgados de Pardo Gimeno.

Las peticiones de nulidad dejaron en evidencia que los hechos se descubrieron a raíz de un atraco cometido en diciembre de 2008. Un empresario español de calzado se disponía a ingresar en una sucursal bancaria sita en el barrio alicantino de San Gabriel la cantidad de un millón y medio de euros en efectivo, pero dos personas le estaban esperando en la puerta de la oficina para quitarle el dinero encañonándole con una pistola. El origen desconocido de las cantidades robadas levantaron las sospechas de la Policía, que reclamaron al juzgado autorización para pinchar teléfonos y descubrir si detrás había actividades ilícitas. Los asaltantes cayeron pocos meses después, pero otra investigación sobre la actividad económica del entramado siguió adelante. Algunos de los atracadores se declararon culpables del robo en el año 2010 y pactaron con la Fiscalía una condena de tres años y medio de prisión.

"Fueron intervenciones telefónicas sin ninguna base y sin que se hiciera comprobación alguna por parte de la Policía para averiguar cuál era el origen del dinero", coincidieron en señalar los letrados Luis Santamaría y José Manuel Alamán, que defienden a algunos de los empresarios españoles acusados en esta causa. Los letrados tildaron los pinchazos telefónicos de "prospectivos", recordando que uno de los primeros delitos que investigaba la Policía era un posible tráfico de drogas, delito que luego no tuvo nada que ver con el resultado de las pesquisas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se mostraron en contra de estos argumentos: "La obligación de la Policía era investigar de dónde había salido el dinero", incidió el representante del Ministerio Público, recordando que no se pidió indiscriminadamente el pinchazo de los teléfonos. Únicamente de tres personas, una de ellas la persona que sufrió el atraco. Tras una breve deliberación, el tribunal respondió a las defensas que las escuchas no se van a anular.