Aquí no hay quien viva

Derramas, reclamaciones por defectos de construcción en el edificio, minutas por servicios profesionales y conflictos de todo tipo entre los residentes... Las comunidades de vecinos son foco de enfrentamientos y crisis que suelen acabar ante los tribunales. Conflictos en las juntas que a veces solo la acción de los juzgados se erige como la solución. En algunos casos, por la vía Civil para reclamar el dinero a algún moroso; pero en otras en lo Penal. El administrador de fincas y la letrada en un procedimiento judicial de una comunidad de propietarios en Alicante han acabado en el banquillo acusados de un delito de estafa procesal a cuenta de una minuta de más de 25.000 euros de la abogada. Ambos eran marido y mujer. Desde la Fiscalía se reclama tres años y medio de prisión para la abogada y dos años y tres meses para el administrador; mientras que la acusación particular reclaman cuatro años.

Se les acusa de haber ocultado a la comunidad el requerimiento judicial por el que la abogada reclamaba a los vecinos sus honorarios por haberles representado en un pleito anterior, por lo que los plazos se agotaron, sin que los residentes pudieran impugnar la minuta, dejando el camino allanado para que la letrada pudiera instar la ejecución del embargo de cuentas. Los dos acusados negaron la existencia de delito alguno en su actuación y rechazaron que hubieran actuado en connivencia, así como el haber dejado indefensos a los vecinos por la reclamación. "Estuve tres años trabajando en ese pleito y yo me limité a reclamar el dinero que se me debía", ha dicho la abogada.

Los hechos derivan de un pleito que había tenido la comunidad de propietarios por una reclamación por defectos en la construcción del edificio. La esposa del administrador de fincas había representado a la comunidad. Según explicó la letrada en el juicio, las actividades profesionales de ella y de su marido se desarrollaban por separado y ella había accedido a asumir el proceso porque se había tratado de una situación puntual, porque se habían quedado sin abogado. De este procedimiento judicial civil, una de las partes fue condenada a pagar las costas, motivo por el que desde la comunidad se tuvo que hacer una derrama para hacer frente al pago de 30.089 euros. Paralelamente, la abogada reclamó a los vecinos una minuta de 25.809 euros en concepto de sus honorarios profesionales. Unas cantidades para las que presentó una jura de cuentas en el juzgado a fin de exigir lo que se le debía.

Las acusaciones sostienen que fue el administrador de fincas, marido de la acusada, quien recogió la notificación y la ocultó a los vecinos, dejando pasar el plazo de diez días para que venciera el plazo en que los vecinos pudieran impugnarla. A continuación la abogada reclamó al juzgado el embargo de las cuentas para cobrar y requirió al administrador, su marido, para que pusiera el dinero a su disposición. El administrador también ha negado que hubiera actuado en connivencia con su esposa y aseguró que el día que llegó la notificación judicial estaba repartiendo escritos en los buzones de la comunidad cuando llegó un funcionario del juzgado. "Como la presidenta no estaba, le firmé el papel, sin abrir el contenido y lo dejé en el buzón", aseguró. Según explicó, pensó que se trataba de algún requerimiento por el anterior procedimiento y que ignoraba que era por la minuta de su mujer. El administrador sostuvo que dimitió en el año 2014, pero no por este incidente, sino porque desde la comunidad se le había propuesto participar en un ocultamiento del patrimonio para eludir pagos. "No estaba dispuesto a participar en ningún delito", ha dicho.

La presidenta de la comunidad ha declarado que inicialmente les habían dicho que la minuta de la abogada iba a ser de 2.000 euros, una cantidad que la junta había estimado razonable. Unas cantidades que luego no se correspondían con lo que luego se pretendió cobrar.

Aunque a efectos formales, mantuvo la acusación, durante su informe, el representante del Ministerio Público, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que hubiera quedado acreditado que ambos actuado en connivencia, en lo que respecta a la participación de la abogada. De todos modos, subrayó que la actuación del administrador sí había estado orientada a beneficiar a su mujer. Desde la acusación particular que ejercen los vecinos a través del abogado Alejandro Baos, se subrayó que era difícil de creer que él uno no supiera lo que hacía el otro,

Por su parte, las defensas incidieron en que eran los vecinos quienes habrían realizado maniobras fraudulentas para eludir hacer frente a los pagos que tienen pendientes. También negaron que los vecinos hubieran tenido posibilidad de defenderse y que en todo momento han tenido abierta la posibilidad de oponerse a estos pagos a través del correspondiente procedimiento civil.