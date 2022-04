El matrimonio que se repartió los cromos durante su divorcio

Decisión salomónica. Tras 37 años de matrimonio, una pareja de Mutxamel pugnaba durante su divorcio por la propiedad de medio centenar de álbumes de cromos de fútbol que completaron en familia mientras estuvieron juntos. Un juzgado ha encontrado la forma de repartirlos: los años pares para él, los impares para ella.

Adelina y Enrique iniciaron los trámites para su separación en pleno confinamiento durante el estallido de la pandemia. Una ruptura traumática y con denuncias de malos tratos por en medio. Consumado el divorcio, el mayor punto de conflicto en el reparto de los bienes gananciales no ha sido ni el piso, ni otros temas habituales en este tipo de procesos. Han sido las colecciones de cromos de la Liga de Fútbol que la familia había ido atesorando lo largo de los años y que se encontraban en la casa donde vive ahora la mujer. Toda una colección de álbumes completas que un coleccionista había llegado a tasar en cerca de 14.000 euros. Tras arduas negociaciones, la pareja ha llegado a un acuerdo para el reparto de este patrimonio, el reparto de la colección de manera que los años pares sean para el marido y los impares para la mujer.

"Desde el principio estaba claro que tenía que adoptarse una decisión salomónica, repartir la colección", ha explicado a este diario el letrado de la mujer, Pedro Box. Para el hombre se trataba de reliquias cuyo valor era sobre todo sentimental, ya que cada álbum contiene anotaciones a mano sobre los jugadores. Planteado el divorcio y con una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la vivienda, el marido solicitó formalmente ante el juzgado recuperar sus colecciones de cromos. Petición a la que la mujer se oponía pues también esos álbumes habían pertenecido también a sus hijos, que habían ayudado a completarlos, por lo que consideraba que formaban parte de los bienes gananciales del matrimonio.

Los álbumes en disputa comprenden los años de la Liga entre 1983 y 2021. Hay otras colecciones correspondientes a años anteriores, la más antigua es de 1972. "Como las hizo él antes de que estuviéramos casados, no he puesto ningún problema para que se los lleve", ha explicado Adelina a este diario. Algunas de esas colecciones más antiguas están también más deterioradas, "porque se las rompió su madre". En total la colección se compone de cerca de 60 álbumes: Desde 1972 a 1983, que corresponderían a los años anteriores al matrimonio; de 1983 a 2021; así como otros correspondientes a la Eurocopa, el Mundial, la liga italiana de 1981/82; otro de la segunda división durante los años 80 y un libro de la historia del Hércules CF.

Los huecos en blanco de cada uno de estos álbumes se había ido completando liga tras liga a lo largo de los años del matrimonio. "Era frecuente que bajara a la calle a cambiar cromos con otros niños", explica, una labor en la que también estuvieron implicados sus hijos. Al final, los cromos que faltaban se pedían directamente a la casa. Al final de cada temporada de la Liga en Primera División, la colección estaba completa. "Es algo que hicimos entre todos", asegura Adelina. En cada álbum se encuentran las alineaciones completas de cada uno de los equipos que han jugado en Primera División. Uno de los cromos de más valor es el de Diego Armando Maradona en el FC Barcelona en 1983 poco después de su incorporación al club azulgrana. La imagen de Maradona con la camiseta de la selección argentina en 1979 y por el que se ha llegado a pagar medio millón de dólares en una subasta al estar fuera del mercado. Adelina consultó un día con un experto que le valoró en cerca de 14.000 euros el montante de la colección. Los más antiguos están pegados con pegamento al álbum, otros más modernos empezaron a usar el adhesivo.

La ruptura de la pareja se produjo durante el confinamiento de forma abrupta, con una denuncia por maltrato que presentó ella ante la Guardia Civil y una orden de alejamiento. Pendiente el juicio penal, el pasado mes de marzo se firmó el divorcio pero quedaba la espinosa cuestión del reparto de la sociedad de bienes gananciales. "Él no reclama nada, solo quiere una cosa: los álbumes de fútbol", explica la mujer. Pero la colección también formaba parte de la vida de ella y de sus dos hijos, hoy con 37 y 28 años de edad. "Las colecciones las hemos hecho entre todos", añade.

Ante estas posturas irreconciliables, la única salida que le quedaba al juzgado era la de dividir las colecciones, pero había que decidir cómo. ¿Se partían los álbumes por la mitad?, ¿medio colección para él y la otra media para ella?. Al final la solución ha sido dividir los lotes por años, de modo que los años impares sean para ella y los pares para él. Las dos partes han alcanzado finalmente este acuerdo tras arduas negociaciones y el juzgado de San Vicente que ha tramitado el divorcio le ha dado el visto bueno. Una decisión se ahora se debe de ejecutar. A lo largo de la próxima semana, el letrado tiene previsto recoger los álbumes y todos los bienes que le correspondan al marido para entregarlos en el juzgado. La mujer también le entregará varias revistas deportivas que seguían en el domicilio.

Entre los objetos en litigio también hay una colección de monedas, un total de 400, de diferentes países. "Él a mi me dijo que realmente lo que quería es una colección de monedas del Hércules, pero yo eso no sé dónde está. Aquí en casa, no la he visto por ningún lado", explicó. Entre estas monedas se encuentran algunas de la época en que la peseta todavía era la moneda de curso legal en España. El que ahora se pueda llegar a un acuerdo para que una parte venda a la otra su mitad de la colección para que no pierda valor, es algo que tendrá que decidirse en un futuro.