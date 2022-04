Absueltos el administrador y la abogada acusadas de estafa procesal a vecinos de una comunidad de Alicante

La Audiencia de Alicante ha absuelto al administrador de fincas y a la abogada de un edificio de Alicante acusados por estafa procesal tras una denuncia de la comunidad, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo, que no es firme y contra el que cabe recursos ante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, no ha considerado probado ni que los dos acusados, que son matrimonio, hicieran "maquinaciones fraudulentas" para impedir que los vecinos pudieran recurrir la minuta de la letrada, ni tampoco que el importe de dicha minuta de 25.000 euros fuera desproporcionado, motivo por el que les exonera de los delitos que se les imputaban.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercía la comunidad les acusaban de haber ocultado el requerimiento judicial por el que la letrada les reclamaba sus honorarios por un pleito anterior por una demanda por defectos en la construcción. Argumentaban que al no tener acceso a este documento, los plazos vencieron sin dar la oportunidad a los vecinos para poder impugnar la minuta, de modo que la letrada pudiera reclamar el embargo de cuentas. La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para la letrada y dos años y tres meses para el administrador; mientras que la acusación particular reclamaba cuatro años para ambos.

La sala considera probado que la notificación se entregó el 12 de mayo de 2014 por un funcionario del juzgado y que fue recogido por el administrador de fincas y acusado en este procedimiento, mientras que la presidenta de la comunidad estaba ausente. En ese documento, se comunicaba que la comunidad tenía diez días para oponerse al pago que se le reclamaba. El acusado aseguró que se ofreció a hacerse cargo de la documentación y la dejó en el buzón de la presidenta. El tribunal pone en duda esta versión y señala que "sorprende la omisión del deber de diligencia profesional al no informar personalmente a la relevancia de la recepción del requerimiento, dado el breve plazo disponible para adoptar una decisión". Aunque la sala admite que el sobre estaba cerrado y el acusado no podía saber cuál era su contenido, sí que cabe presumir que sabía de la reclamación que su esposa acababa de formular contra la comunidad".

El tribunal considera que la prueba fundamental en contra de este acusado era el testimonio de la presidenta de la comunidad, pero éste no basta por sí solo para desvirtuar la presunción de inocencia. En este sentido, recuerda todos los datos contradictorios en su testimonio con bailes de fecha sobre la documentación y que ésta declaró en el juzgado por primera vez cinco años después de los hechos.

De todas maneras, los magistrados recalcan que aunque el acusado hubiera ocultado deliberadamente el documento no ha quedado probado que su mujer lo supiera. Aunque se puedan formular presunciones basadas en la relación matrimonial entre los acusados, no hay ninguna certeza. La sentencia señala que el procedimiento elegido para reclamar el pago de honorarios fue el correcto y ella no podía prever que fuera su marido quien recogiera la documentación. Un dato que el tribunal considera relevante, porque la estafa procesal solo puede ser cometido por aquellos que son parte en un procedimiento judicial y no terceras personas ajenas a ese procedimiento.

Asimismo, la sentencia recalca que ninguna de las acusaciones ha hecho mención a la injusticia o no de la minuta reclamada. "El importe de esta minuta es inferior al de las costas procesales", señala, recalcando que en el pleito fueron aceptadas respecto a las otras partes demandadas, por lo que las bases para establecer el cálculo de las minutas ya fueron estimadas. Asimismo recuerdan que la comunidad querellante tampoco ha utilizado la facultad de interponer juicio ordinario donde dirimir el importe de la deuda aún mantenida con la letrada.