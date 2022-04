La Fiscalía pide más de tres años de prisión al acusado de atacar con un hacha a un policía en Alicante

La Fiscalía de Alicante pide tres años y cuatro meses de prisión al joven detenido la semana pasada por atacar a un policía con un hacha durante un altercado en una gasolinera, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Se le acusa de atentado a agente de la autoridad y de dos delitos leves de lesiones que sufrieron los agentes en el forcejeo. La vista oral está señalada para la próxima semana en un juzgado de lo Penal de Alicante, ya que la causa se ha tramitado como un juicio rápido.

Aunque todo apunta a que podría suspenderse, porque la acusación particular que ejerce la Confederación Española de Policía (CEP) en nombre del agente lesionado en los incidentes, no está de acuerdo con la instrucción expréss de esta causa. El letrado Carlos Frigola, que representa al sindicato, ha presentado un escrito ante el juzgado de lo Penal señalando que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de intento de homicidio y por tanto sería la Audiencia Provincial quien tendría que enjuiciar el caso. Además considera que el agente ni siquiera se ha recuperado de la esguince que sufrió en la caída mientras intentaba esquivar el hacha, por lo que aun no se puede valorar el alcance de sus lesiones. El juzgado de lo Penal número dos de Alicante tendrá que decidir si acepta estos argumentos o celebra ya el juicio.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del pasado 3 de abril en una gasolinera sita en la avenida Pintor Gastón Castellló de Alicante, donde había un joven que se encontraba voceando muy alterado. El encargado de la gasolinera pulsó la alarma de atracos al comprobar que el hombre iba armado con un hacha.

Inmediatamente dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el lugar, localizando al sospechoso en la zona del lavadero. El escrito de acusación relata que el sospechoso se puso a amenazar a los agentes hacha en mano, gritándoles "me tenéis hasta los huevos, voy a matar a alguien y así me matáis, pegadme un tiro que a uno de vosotros me lo cargo, os voy a acuchillar como os acerquéis, tengo un cuchillo cabrones". Acto seguido, lanzó el hacha a uno de los agentes, que logró esquivarla antes de que le alcanzara, momento en el que se produjo el arresto y al que el sospechoso se resistió.