Una condena y siete absoluciones por el envío de 400 kilos de cocaína oculta en maquinaria pesada

El juicio por el envío de 400 kilos de cocaína a la provincia de Alicante ocultos en el interior de maquinaria pesada se ha saldado con una única condena de los ocho acusados que se sentaban en el banquillo, según la sentencia de la Audiencia Provincial a la que ha tenido acceso este diario. El fallo ha impuesto nueve años de prisión y dos multas de trece millones de euros a uno de los empresarios acusados al considerar acreditada su participación activa en organizar el envío; pero no ha visto indicios de que el resto de los acusados tuvieran conocimiento de que el negocio en el que participaban era una tapadera y los ha absuelto a todos. La sala ve acreditado que hubo más personas involucradas en la operación, pero no que fueran las personas encausadas. Asimismo recuerda la presencia de un noveno acusado que no ha podido ser juzgado por encontrarse en paradero desconocido.

Los acusados de un envío de 400 kilos de cocaína a la provincia se desvinculan del alijo El fallo considera probado que el único condenado por estos hechos se concertó con terceras personas "para transportar partidas de cocaína desde Ecuador a España, con la finalidad de su ulterior venta a terceros y de obtención del consiguiente beneficio económico". El alijo fue intervenido en el año 2015 por las Fuerzas de Seguridad en una operación conjunta entre Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria. La mercancía entró a través del Puerto de València en dos envíos en octubre y noviembre de ese año, camuflada entre los depósitos de aceite de maquinaria de inyección de plástico que iban en contenedores con dirección a una nave de un polígono de Villena, desde donde a su vez fueron trasladadas a otra nave de Madrid. La Audiencia considera que los indicios permiten inferir "más allá de toda duda razonable" que el único condenado "desde el principio formó parte del grupo de personas que ideó el plan de transportar la cocaína escondiéndola en máquinas para que no fuera descubierta por los cuerpos policiales y el control aduanero". La sala ha validado el contenido de las escuchas telefónicas en las que se basó la investigación y señala que de las conversaciones se deduce que el procesado era conocedor de la carga oculta y que en ellas usaba lenguaje encriptado para tratar de burlar posibles escuchas por parte de las Fuerzas de Seguridad. En una de ellas se refiere a la carga como "botellas de vino", y la sala considera inverosímil que el procesado haya importado vino de La Rioja a España desde Ecuador. La sentencia considera acreditado que fue él quien se encargó de la recepción de las máquinas en el puerto y de su traslado a Madrid. La cocaína incautada en Villena habría superado los 40 millones de euros en el mercado negro El resto de los acusados eran personas a quien el único condenado convenció para participar en el traslado de la maquinaria y las gestiones con la aduana. A juicio de los magistrados, no ha quedado probado que conocieran que el traslado de la maquinaria era una tapadera para el tráfico de cocaína, tal y como sostenían estos procesados. La ausencia de lenguaje en clave en sus conversaciones hace pensar a los jueces que posiblemente desconocían el contenido oculto de la maquinaria. Entre las defensas de estos acusados se encontraban los letrados Carlos Peñarrubia, María Moreno y Laureano del Castillo. Entre los acusados estaba uno de los presuntos cabecillas del conocido clan de los Miami, Mario Z., un grupo colombiano que llegó a controlar el mundo de la noche madrileña y la distribución de cocaína en esos ambiente. La sala no ha encontrado probado que participara en el envío, aunque la Policía le identificó en el polígono de Madrid donde se recibió la droga.