Los padres de una niña herida en el laboratorio de un colegio privado de La Nucia llevan al centro y al profesor al juzgado

Los padres de una niña que resultó herida durante una deflagración mientras realizaba unas prácticas de laboratorio en un colegio privado de La Nucía han llevado ante el juzgado al profesor y a la directora del centro. Ambos consideran que hay responsabilidad penal por parte del colegio ante la falta de medidas de seguridad. La joven resultó herida con quemaduras en el 20% de su cuerpo y tuvo que ser evacuada en helicóptero a la Unidad de Quemados del Hospital de la Fe de València, donde pasó varios días en coma inducido. Inicialmente los hechos se consideran por el juzgado un delito leve de lesiones por imprudencia, pero se está estudiando si procede agravar la acusación. El juicio se tenía que haber celebrado este martes ante el juzgado de Instrucción número cuatro de La Vila Joiosa, pero finalmente se suspendió a falta de que se aporten un informe del forense sobre el alcance de las lesiones que sufrió la joven. Un hecho que determinará las conclusiones del forense tras el análisis de los informes médicos aportados por los padres.

Los hechos ocurrieron la mañana del 8 de octubre de 2019 en las instalaciones del laboratorio de Química del colegio privado Elians de La Nucía mientras los alumnos estaban realizando unas prácticas. La dirección del centro sostenía que se trataba de una práctica que formaba parte de la asignatura de Química, previamente testado y aprobado por el plan de estudios. La joven resultó herida durante la deflagración súbita de una mezcla de alcoholes que estaba manipulando otra compañera, sufriendo quemaduras en la cabeza, el cuello, la parte superior y media del tronco. Las llamas le alcanzaron el cabello y se propagaron con rapidez.

El suceso conmocionó a todos los estudiantes que estaban presentes en el aula. La Guardia Civil ni siquiera pudo tomar declaración al profesor que se encontraba en esos momentos en el aula, por encontrarse en estado de shock. Los padres de la menor consideran que hubo negligencia por parte del colegio y quieren que se depuren responsabilidades penales. Una compañía de seguros ya ha pagado el dinero de la indemnización, por lo que el juzgado considera resueltas las responsabilidades civiles. Sin embargo, para los padres de la joven se deben solventar también la responsabilidad penal, al considerar que el experimento se estaba llevando a cabo sin ningún tipo de medida de seguridad y sin supervisión adecuada por parte del personal del centro que estaba en el aula. "Más tarde enviaron un correo a todos los padres diciendo que habían comprado gafas y equipos ignífugos", explicó a este diario Vanessa Gili, madre de la joven herida. Según explicó, la joven sigue estudiando en el mismo colegio. "Allí todos la conocen y saben lo que le pasó, por lo que no tiene que dar explicaciones y volver a revivir lo ocurrido", aseguró. Una experiencia por la que sigue traumatizada, motivo por el que el jueves ni siquiera se había sentido con fuerzas para ir a la sala de vistas. "La han fastidiado la vida. Nosotros la dejamos en el colegio para lo que se supone que iba a ser un día normal de clase y no podíamos imaginar que esto pasaría", aseguró.

La Guardia Civil encontró las gafas de protección en una estantería sin señales de haberse utilizado

Aunque en un primer momento los responsables del centro manifestaron a la Guardia Civil que antes de las prácticas se entregaban a los alumnos gafas de protección como medida de seguridad, los agentes las encontraron todas guardadas en una estantería sin señales de que se hubieran llegado a utilizar esa mañana. Tras tomar declaración a otros estudiantes, los agentes concluyeron que durante el experimento una alumna arrojó alcohol puro de una botella a uno de los recipientes , produciéndose una gran llamarada que alcanzó a la víctima.

En el banquillo se sientan el profesor que estaba a cargo del aula en el momento del accidente, así como la directora del colegio. La defensa de esta última plantea que el colegio no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos y que el docente fue despedido tras el incidente. Por este motivo consideraba que la causa se debería archivar para ella, al haberse cerrado ya las responsabilidades civiles. Una petición que ni la Fiscalía, ni la acusación particular que ejercen los padres respaldaron. La responsabilidad o no de la directora se tendría que solventar a lo largo del juicio, que finalmente no se pudo celebrar este martes. La vista oral se ha vuelto a señalar para el 18 de octubre, ya con los informes del forense sobre el alcance de las lesiones. Será el momento en que la acusación particular plantee que la calificación de los hechos debe agravarse y que se les acuse no por un delito leve, sino por un delito de lesiones. En la sesión de este martes, la juez ha dado por apartada a la aseguradora, tras considerar acreditado que se han pagado las indemnizaciones antes del juicio.