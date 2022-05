Absueltos tras estimar una jueza de Benidorm que los pinchazos telefónicos se basaron en «meras sospechas»

Un juzgado de Benidorm ha absuelto a cuatro acusados de atracar a turistas de nacionalidad británica en zonas de ocio tras haber anulado las escuchas telefónicas en las que se basó la investigación, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La Policía pidió en su día la intervención de los teléfonos de los sospechosos, planteando que se trataría de una banda organizada especializada en asaltar a grupos de narcotraficantes. Sin embargo, del contenido de estas escuchas solo pudieron acusarles de los robos de teléfonos móviles a turistas, así como algún asalto a viviendas. El juzgado de lo Penal número dos de Benidorm ha concluido que las sospechas policiales no justificaban el pinchazo de los teléfonos y que se trató de una prueba "meramente prospectiva", tal como planteaba el abogado Francisco González, que defendía a algunos de los acusados. Por este motivo, la magistrada ha anulado toda la investigación y ha absuelto a los cuatro acusados. El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante la Audiencia de Alicante.

La Fiscalía les reclamaba penas que oscilaban entre un año y nueve de cárcel hasta los cuatro años y medio de prisión en función del grado de participación de cada uno de los acusados por los delitos de robo con violencia, hurto, allanamiento de morada y receptación de objetos robados. En todo caso, el Ministerio Público reclamaba la sustitución de la condena por la expulsión de los acusados del territorio nacional y la prohibición de volver a entrar en el país durante diez años. Uno de los acusados llegó a ser expulsado de España antes del juicio y algunos estuvieron varios meses en prisión preventiva, por lo que procedería que reclamaran una indemnización tras haber sido exonerados.

Los robos que se les imputaban se cometieron en Benidorm entre los meses de mayo y julio de 2009, durante el periodo en que uno de los acusados tuvo intervenido su teléfono móvil. La Fiscalía consideraba que todos ellos se dedicaban al robar en las zonas de ocio de la ciudad, de modo que eran estos hechos delictivos su modo de vida. El Ministerio Público les imputaba el robo de hasta ocho teléfonos móviles de alta gama. En unos casos se trataba de robos al descuido, aprovechando las aglomeraciones de gente. Pero cuando eran descubiertos, no dudaban en enfrentarse con sus víctimas. Un turista británico resultó con un tendón roto en la mano derecho derecha al ser empujado al suelo mientras forcejeaba con ellos al sorprenderles intentando quitarle la cartera. También se les acusaba de haber robado teléfonos en habitaciones de hotel a las que accedían violentando la entrada.

La juez concluye que el informe policial utilizado para pedir los pinchazos telefónicos "no son más que meras sospechas o conjeturas". "Tanto el oficio policial como el auto posterior, no se concretan los hechos delictivos investigados, ni se autorizan las intervenciones en relación con delito concreto alguno", dice la sentencia. La resolución narra que durante la vista, el inspector jefe de la UDYCO en Alicante aseguró que fuentes que no podían desvelar les habían avisado de que dos hermanos que se venían dedicando al crimen organizado , en relación con robos entre narcotraficantes y en viviendas se habían afincado en Benidorm, motivo por el que les hicieron varios seguimientos. Ante las actitudes sospechosas de los vigilados, la Policía optó por pedir que se autorizaran las escuchas telefónicas al sospechar que se dedicaban a la actividad delictiva. "Así las cosas, ha de concluirse la inexistencia de verdaderos indicios o sospechas fundadas de las personas inicialmente investigadas en hechos delictivos concretos", dice el fallo. Esta nulidad de las escuchas determina que toda la investigación posterior y las pruebas obtenidas se hayan anulado también, motivo por el que la juez ha absuelto a todos los acusados.