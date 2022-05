Al banquillo un vecino de la Marina Baixa por abusar de una amiga y mandar imágenes al novio

La Audiencia de Alicante sentó este martes en el banquillo a un hombre acusado de haber abusado de una amiga, mientras ella estaba inconsciente y haber enviado imágenes de ella al actual novio de la víctima. La Fiscalía reclama trece años y medio de prisión por estos hechos ocurridos en un municipio de la Marina Baixa el 15 de octubre de 2019. Agresor y víctima se conocían desde hacía años y quedaban esporádicamente para mantener relaciones sexuales, sin que hubieran llegado a ser pareja. En los días en los que ocurrieron los hechos, la víctima había empezado una relación sentimental con otro hombre y, según declaró en el juicio, solo tenía una relación de amistad con el procesado.

El día de los hechos había ido a casa de éste para felicitarle por su cumpleaños y darle un regalo, sin intención de nada más. "De repente, me empecé a sentir mareada y horas después me desperté desorientada y desnuda en la cama", relató al tribunal. Cuando le preguntó al acusado qué había ocurrido, éste le respondió que "ha pasado lo que tenía que pasar". La mujer sostuvo que el acusado se había mostrado celoso ante el hecho de que hubiera empezado una relación con otro hombre y que mientras estaba inconsciente "había usado mi huella para desbloquear mi teléfono y hacer una videollamada a mi novio". En esa videollamada, el otro hombre veía el cuerpo desnudo de la joven, mientras una voz se reía, aseguró éste, quien dijo que no llegó a ver la cara de quién era esa otra persona. El novio, que vivía en València, fue a la casa de la familia de la víctima para pedir explicaciones y saber lo que había pasado. Al llegar a la casa, la madre y la hermana de la víctima fueron directas a casa del acusado para ir a buscarla. La madre había estado toda la tarde llamándola, sin que nadie le cogiera el teléfono.

Por su parte, el acusado sostuvo que se trató de un encuentro sexual consentido, como todos los que habían venido manteniendo esos años. "Los dos hemos tenido nuestras parejas y nunca ha afectado a nuestra relación", dijo. El procesado aseguró que ella se quedó dormida después de tener relaciones, aunque ella estaba un poco afectada porque bebieron mucho. Ella solo dice que tomó una copa. El acusado negó haber hecho una videollamada al novio de la denunciante. "No sé ni cómo se llama", dijo, y aseguró que habría sido ella quien le llamó, mientras estaba tumbada en la cama y él en el baño. El procesado, que está defendido por el abogado José Luis Sánchez Calvo, achacó la denuncia a un intento de la víctima para intentar justificar ante su novio su presencia en la casa aquella tarde.