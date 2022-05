Un acusado de apuñalar a su casero en Benidorm aduce que le extorsionaba

La Audiencia de Alicante sentó en el banquillo este miércoles a un hombre acusado de apuñalar a su casero en Benidorm tras una discusión por el impago del alquiler. El acusado aduce que no recuerda nada de lo que pasó, aunque sí admite que mantenía desavenencias con él a causa del arrendamiento. Las cámaras de seguridad del local donde ocurrieron los hechos registraron el momento de las cuchilladas y el hombre fue arrestado poco después en las inmediaciones por las dotaciones policiales que acudieron a la emergencia. La víctima recibió dos puñaladas que, aunque según el dictamen de la forense fueron superficiales, podrían haber causado la muerte de la víctima en caso de haber alcanzado mayor profundidad,. La Fiscalía mantuvo la petición de siete años y tres meses de prisión por intento de homicidio para el acusado, incidiendo en que su acusación podría haber sido todavía más dura, al aprecíar que había otros agravantes. Mientras que la defensa plantea que el acusado padece un trastorno adaptativo de personalidad y por los que toma medicación.

Los hechos ocurrieron en un restaurante del Rincón de Loix de Benidorm el 19 de septiembre de 2019 al que solían acudir tanto el agresor como la víctima. El procesado admitió que tuvo una discusión con la víctima, pero que no recordaba nada de lo que había pasado. "Dicen que fui yo, pero no lo sé", ha señalado. El acusado aseguró que había tenido otras disputas con la víctima. "Él no era mi casero. El piso era de sus padres y yo ya había adelantado el dinero del alquiler hasta el mes de junio, 2800 euros", aseguró. En este sentido ha sostenido que su casero le estaba extorsionando y que se presentaba de madrugada con otras personas para aporrear su puerta y no dejarle dormir. "Llevaba meses atosigándome", aseguró.

El hombre apuñalado negó extorsión alguna y hasta quitó importancia a las discusiones previas por el impago. "Creo que se sentía presionado porque no podía pagar, pero yo lo único que le dije era que si se quería quedar a vivir en la casa tenía que pagar el alquiler", explicó. El hombre dijo que sus padres habían alquilado el 2015 la vivienda a la pareja del acusado y cuando ésta se marchó, él se quedó allí a vivir. Según dijo, su relación con el acusado era buena y no recordaba haber tenido conflictos con él. El día de los hechos estaba echando una mano en el bar de su amigo cuando vino el acusado a decirle algo. "Le dije que estaba ocupado y que no era momento de hablar", relató. Al cabo de un rato, regresó y le asestó dos puñaladas. "Una de ellas me alcanzó en el esternón. Un poco más y yo no estaría aquí", aseguró. En el momento en que el procesado se acercó a hablar con él, según explicó, "estaba muy alterado. Aunque fue una conversación en un tono normal. él muy normal no iba".

La Fiscalía considera que las puñaladas podían haber causado la muerte de la víctima, ya que estaban dirigidas a zonas vitales y si el procesado no lo consiguió, fue porque el arma impactó con el hueso. Asimismo descartó la existencia de atenuantes o eximentes por enfermedad mental como pedía la defensa. "El hecho de que se deshiciera del arma después indica que sabía lo que estaba haciendo", recalcó.