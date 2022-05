El asesinato del pequeño Aaron en Elche, de tan solo dos años de edad, ha llevado al pleno del Tribunal Supremo a sentar doctrina para castigar con la prisión permanente revisable los casos de asesinatos de niños. Con una votación de doce votos frente a cuatro, el pleno ha acordado que en los asesinatos alevosos en los que la víctima sea un menor de 16 años, al acusado se le deberá imponer la prisión permanente, la condena máxima prevista en el Código Penal. El acuerdo supone revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que sustituía este castigo por otra condena de 20 años de cárcel. Los acusados son la madre biológica del pequeño y su compañero sentimental.

No es la única pena a prisión permanente revisable dictada por tribunales de la provincia que en el mismo día recibía el aval del Alto Tribunal. Esa misma mañana se hacía pública también la resolución que confirmaba la imposición de esta condena al hombre acusado de matar a cuchilladas a sus padres y a su hermano en el barrio Juan XXIII de Alicante el 13 de septiembre de 2018.

En el caso de Elche, la Audiencia de Alicante impuso la prisión permanente a la pareja acusada de asesinar en 2018 al niño, hijo de la procesada. Tanto la madre del menor como su compañero sentimental fueron condenados como autores de un delito de asesinato con agravante de parentesco y de un delito de malos tratos habituales con agravante de alevosía. Pero el TSJ de Valencia revocó esta pena «extrema» y sustituyó la prisión permanente por 23 años de cárcel a cada uno de los condenados: 20 por asesinato y otros tres por los malos tratos habituales.

El TSJ argumentaba también que aunque los condenados maltrataban al niño y eran conscientes del peligro, lo llevaron al hospital cuando se percataron de la gravedad del estado del pequeño Aarón. De esta manera, se apreciaba -según el TSJ- la atenuante de reparación del daño y que no se pueda imponer una medida de carácter «excepcional» y de una «especial gravedad» como la prisión permanente, un criterio que ahora enmienda el Supremo. La resolución fue recurrida al Alto Tribunal por la abogada de la acusación particular, Raquel Sánchez Navarro.

La Sala ha avanzado el fallo de la sentencia, ponencia de la magistrada Susana Polo, a la que han votado en contra los magistrados Leopoldo Puente, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Andrés Palomo. El eje del debate en el Supremo era para determinar si se vulnera o no el principio jurídico del ‘non bis in idem’, que es la prohibición de ser juzgado y condenado dos veces por el mismo hecho. La defensa planteaba que a los acusados ya se les aplicaba la agravante de alevosía, al considerar que se les agravaba la condena porque a causa de su edad no podían defenderse. Imponerles la prisión permanente era agravarle dos veces la pena por el hecho de que la víctima fuera menor, según planteaba el abogado de la defensa, Miguel Ángel Cánovas, criterio que respaldó el TSJ al tumbar la prisión permanente . La misma cuestión se había suscitado en otros casos en los que el Alto Tribunal se había tenido que pronunciar sobre esta polémica pena, tal como ocurrió en el caso de Pioz, en el que un hombre mató a cuatro personas de su familia, dos de ellos menores de edad, o el caso de Ana Julia Quezada por la muerte en Almería del pequeño Gabriel, hijo de su compañero sentimental.

El asesinato de Aarón ocurrió en el domicilio familiar, en Elche, donde la pareja residía junto al menor y donde previamente el acusado había propinado palizas y golpes en distintas partes del cuerpo del pequeño, mientras que la madre, pese a conocer esta situación, «lo consentía» y no hacía nada para evitarlo. El 13 de septiembre de 2018, el hombre propinó una nueva paliza al niño, concretamente bofetadas y puñetazos y llegó incluso a estamparlo contra alguna superficie antes de oprimirle el cuello con tanta intensidad que le impidió respirar y le hizo perder la consciencia. La madre, que estaba en la vivienda mientras se producía la agresión, «lo consintió, no haciendo nada para proteger al menor e impedirlo», aunque al darse cuenta de la gravedad del niño, lo trasladaron al Hospital del Baix Vinalopó, donde falleció el 17 de septiembre.

La autopsia determinó que la causa principal del fallecimiento fue una encefalopatía anóxica por estrangulamiento, aunque los médicos acreditaron las diferentes lesiones que presentaba el cuerpo del pequeño, como hematomas, eritemas o fracturas, por el maltrato habitual.