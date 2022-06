El episodio en el taxi de Alicante ocurrió el pasado mes de febrero, a raíz de la publicación en redes sociales del vídeo en el que aparecía un joven de nacionalidad marroquí y de 21 años de edad orinándose dentro de un taxi que le transportaba por las calles de la ciudad. Éste reaccionaba de manera chulesca al conductor cuando éste le empezó a recriminar lo que había hecho. El joven fue arrestado a raíz de la denuncia que presentó el taxista en la Comisaría Norte, aunque ahora el Ministerio Público ha revisado a la baja los hechos que se le imputaron inicialmente.

En un escrito presentado ante el juzgado que investiga los hechos, el fiscal señala que «es evidente que la conducta del acusado supone una acción degradante para el taxista perjudicado» pero expresa sus dudas acerca de si esta conducta incívica han supuesto para el conductor un menoscabo grave para su integridad moral. Por este motivo, recopila varias sentencias condenatorias de casos de tratos degradantes enjuiciados en España, para concluir que no se tratan de delitos de la misma gravedad.

Así, los tribunales consideran tratos degradantes atar a la víctima de pies y manos durante casi una semana, golpeándola con cinturones y quemándola con cigarrillos. Obligar a una víctima a introducirse botes de desodorante en el ano. Abandonar a una persona desnuda en el monte, pintada de rosa. Golpear la cabeza de la víctima e introducirla dentro de un inodoro. O el caso de una pareja que se metió en casa de un enfermo mental con esquizofrenia para ocuparla y aprovechar para someterle a constantes vejaciones. Son todo casos reales de tratos degradantes que han terminado en condena en distintos tribunales de España. El fiscal concluye que estos casos no tienen nada que ver con el del taxista de Alicante.

El representante del Ministerio Público sostiene que aunque el conductor ha sufrido un trato degradante, «no parece que le haya supuesto al perjudicado un menoscabo grave de su integridad moral. Al menos, no consta ningún informe médico forense que apunte en este sentido», asegura.

En este sentido, el fiscal valora que la carrera se abonó, a pesar del accidentado viaje. La limpieza y la desinfección del vehículo, que hizo el propio taxista, fue valorada en 93,76 euros. Y por último, indica que el taxista no hace en ningún momento referencia a haber sufrido menoscabos graves de su integridad moral, más allá de manifestar que «al día siguiente, le empezaron a felicitar los compañeros y que fueron éstos los que le enviaron el vídeo». Por todo ello, considera que es «desproporcionado» que el acusado pudiera ser condenado un mínimo de seis meses de prisión por orinar en un taxi. En cambio, ve más ajustado a derecho que se le acuse de un delito leve de daños o de unas vejaciones injustas de carácter leve.

Este informe llega días después de que el Supremo haya confirmado una condena por tratos degradantes a un youtuber de Barcelona que se grabó dando galletas rellenas de pasta de dientes a un indigente. Además de los 15 meses de prisión, que seguramente no tendría que cumplir al carecer de antecedentes, la sentencia le imponía la prohibición de subir vídeos a Youtube durante cinco años.

El incidente del taxi ya ha pasado a formar parte de esa crónica negra de youtubers e instagramers que cruzan la raya en su búsqueda de la fama y lograr el mayor número de clicks y likes posibles. Otro episodio que se hizo viral hace unos años fue el del vídeo de Mr.GranBomba que viralizó una escena en la que era abofeteado por un repartidor en una calle de Alicante mientras le llamaba «caranchoa». Incidente que acabó con denuncias cruzadas en los juzgados: el youtuber abofeteado por un lado y el repartidor que consideraba que MrGranBomba se había lucrado con una escena que le ridiculizaba.

Un vídeo que causó indignación en las redes

Los hechos fueron denunciados en Twitter por la cuenta Élite Taxi Barcelona. En el vídeo puede verse cómo el taxista tiene que hacer frente no solo a la actitud incívica de su pasajero, sino también al hecho de que éste reaccione de manera chulesca y burlándose del conductor. «Pues si voy borracho y me meo mucho, pues te meo el coche, ¿qué pasa?», le respondía. Al final, el taxista acababa parando del vehículo y echándole, indignado por su actitud. «¿Qué tiene de malo que me mee en tu taxi?, llega a decir el ahora arrestado». El conductor no da crédito a lo que le están respondiendo y le increpa diciendo «¿es que no ves que no es normal? ¿es que no lo ves?». Aunque uno de los posibles objetivos de esta grabación era la de captar la reacción del taxista y burlarse de él.

El perjudicado acudió a la Comisaría de Distrito Norte de la Policía Nacional en Alicante, donde interpuso una denuncia.

En los días siguientes, el posteriormente detenido no expresó arrepentimiento alguno y en su cuenta de la red social llegaba a jactarse de lo ocurrido y asegurar «si llega a ser una persona de mi edad, me cago en su puta madre». A lo que luego añade, «si llega a ser una persona de mi edad me hubiera largado yo con el taxi» y empieza a partirse de risa. J. A. M.