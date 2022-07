Cuatro personas han sido detenidas tras el tiroteo con un herido que se ha registrado esta tarde en la Zona Norte de Alicante. Un hombre de 32 años ha resultado herido durante un tiroteo registrado esta tarde en la Zona Norte de Alicante, según han informado fuentes de la Comisaría Provincial y de la Policía Local. Los hechos han ocurrido sobre las 14.20 horas en la calle Poeta Vicente Medina, en el barrio Juan XXIII, por causas que se están investigando, aunque las primeras investigaciones apuntan a una reyerta entre distintos clanes familiares de la zona. Desde la Comisaría se ha confirmado que se han practicado cuatro detenciones, aunque todavía está por determinar el grado de implicación de cada uno de los arrestados en los hechos. Del mismo modo, no se descarta que pudieran producirse arrestos de otros implicados. Al parecer, el herido habría recibido un disparo en el pie y ha sido trasladado al Hospital General por sus propios familiares. Las fuentes policiales consultadas por este diario señalaron que en principio no se teme por su vida y que las lesiones sufridas no revestirían gravedad.

A la zona se han trasladado diversas dotaciones tanto de la Comisaría Norte, de la Brigada de Homicidios, así como de la Policía Científica, así como la Policía Local ha desplazado hasta ocho dotaciones del GOIR, Atestados y la USEC a la zona de los hechos. La Policía Nacional está pendiente de tomar declaración tanto a las personas detenidas, como a los testigos a la espera de determinar lo que ha ocurrido. Desde la Comisaría se ha indicado que sobre las 14.20 horas se han empezado a recibir varias llamadas informando de vecinos alertando de que se estaban escuchando disparos de un arma de fuego en las inmediaciones de la calle Poeta Vicente Medina. Inmediatamente se han desplazado al lugar varias dotaciones de la Policía Nacional, pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que han recabado los primeros datos. Estos agentes han comprobado que había una persona herida de bala como resultado del tiroteo y que había recibido el disparo en un pie. Inmediatamente se ha activado el protocolo de Delitos Violentos para proteger el escenario de los hechos, personándose agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Brigada de Policía Científica. Por el momento, se ha recogido un único casquillo en la zona. Desde la Comisaría se ha recalcado que la investigación está ahora mismo en curso y que por lo tanto no se descartaba que pudieran producirse nuevos arrestos a lo largo de las próximas horas, además de los cuatro detenidos que han sido trasladados a la Comisaría Centro. (HABRÁ AMPLIACIÓN)