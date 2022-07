Una discusión por el cacareo de unos gallos fue el detonante del tiroteo que el pasado miércoles acabó con un herido en Alicante, según confirmaron a este diario fuentes policiales. El juzgado de guardia de Alicante ha dejado en libertad este viernes con una orden del alejamiento a los cuatro detenidos de la familia que presuntamente hicieron los disparos; mientras que los otros tres y que pertenecían a la segunda de los clanes implicados ya quedaron en libertad tras prestar declaración en Comisaría. Los cuatro detenidos serían un hombre y sus tres hijos, de los cuales el mayor sería para los investigadores el autor material de los disparos. Todos estuvieron asistidos en el juzgado de guardia de Alicante por el abogado Miguel Ángel Monserrat Gandolfo.

Los cuatro se acogieron a su derecho a no declarar tanto ante la Policía, como ante el juzgado de instrucción. El arma con la que se hicieron los disparos no ha podido ser localizada, aunque todo apunta a que durante el incidente pudieron haberse realizado hasta tres disparos diferentes.

Como ha venido publicando este diario, los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde en la barriada alicantina de Juan XXIII, concretamente en la calle Poeta Vicente Medina. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el herido se había presentado en casa de los detenidos para pedirles explicaciones porque junto a la vivienda tenían un corral con varios gallos enjaulados. El hombre iba a quejarse porque tenía un hijo de corta edad y todas las mañanas las aves despertaban al pequeño cuando se ponían a cacarear.

Unas observaciones que no fueron muy bien recibidas por los vecinos. Las mismas fuentes señalaron que la víctima llegó a decirles que o tomaban medidas o él mismo mataría a todos los gallos, momento en que la discusión degeneró en una reyerta a balazos.

El herido, un hombre de 32 años, había ido al citado domicilio acompañado de su mujer y de otro familiar. Todo apunta a que la víctima resultó herida en el momento en el que salió corriendo cuando vio que su vecino comenzaba a disparar. Ni el herido ni su mujer querían admitir a la Policía que había sido herido de bala en cuando empezaron a presentarse dotaciones de Policía Nacional y de Policía Local en la zona. Los dos aseguraron que se había hecho una herida como resultado de una caída, llegando a negar que fuera un balazo. El herido fue trasladado al Hospital General de Alicante por sus propios familiares, donde se confirmó que su lesión era una herida de bala. Un disparo limpio que entró por la planta del pie y salió por el empeine.

De todos modos, las declaraciones recogidas por los policías en la zona determinaron que sí había habido disparos y quiénes fueron las personas que estarían implicados en los disparos. Los cuatro fueron detenidos minutos después de los hechos. La víctima y sus dos familiares fueron arrestados en un primer momento por su presunta participación en los hechos, pero la causa ha quedado archivada para ellos, al acreditarse que los perjudicados era ellos y que no habrían cometido delito alguno. Los tres quedaron en libertad tras declarar en Comisaría y las fuentes consultadas por este diario precisaron que su declaración fue en calidad de testigos.

Los cuatro detenidos, de edades comprendidas entre los 44 y los 19 años, han pasado esta mañana a disposición del juzgado de guardia de Alicante como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas. Aunque la pistola utilizada no ha podido ser localizada, a la Policía no le consta que los arrestados tuvieran licencia alguna para tener armas de fuego. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar durante su comparecencia en el juzgado, donde se les ha dejado en libertad provisional. No obstante, el juzgado ha dictado una orden de alejamiento que le impide acercarse a la familia de la víctima. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que los investigados tenían intención de irse a vivir con unos familiares a otra provincia para cumplir la medida de alejamiento.

La investigación deberá continuar ahora en otro juzgado, presumiblemente el que se encontraba de guardia el día que ocurrieron los hechos, que se encargará de acabar la instrucción y mandar la causa a juicio.

En función de cómo avancen las investigaciones, finalmente la imputación podría ser por un delito de lesiones, en el caso de que se demostrara que no había intención de matar cuando se realizaran los disparos. Por el momento, en el escenario de los hechos, únicamente se ha podido recuperar un casquillo de bala 9 mm parabellum, aunque los testigos aseguran haber escuchado al menos tres detonaciones. Durante estos días, la Policía ha realizado varias incursiones por la zona para tratar de hallar el arma utilizada durante el tiroteo, pero ésta no ha podido ser localizada.