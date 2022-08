La Fiscalía de Alicante llevará al Tribunal Supremo las absoluciones de los 21 acusados por la primera red china de blanqueo desmantelada en la provincia de Alicante, según ha confirmado este diario en fuentes del Ministerio Público. Un recurso para el que se centrará en la importancia de los informes de los inspectores de la Agencia Tributaria y en el hecho de que se haya exculpado sin dar ninguna explicación a acusados que se habían declarado culpables.

Como ya publicó este diario, la Audiencia los exoneró a todos al no considerar acreditada cuál fue la cantidad defraudada a la Agencia Tributaria por el dinero desviado a China por ventas de calzado asiático en la provincia de Alicante. La Fiscalía y la Abogacía del Estado les acusaban de desviar hasta 168 millones de euros a China a través de transferencias bancarias desde la provincia de Alicante entre los años 2005 y 2009. La Audiencia consideró que las cantidades presuntamente defraudadas eran suposiciones y estimaciones de la Agencia Tributaria y que perfectamente las transferencias podían ser en concepto de cantidades de ventas de productos importados otros años.

En el banquillo se sentaban una veintena de empresarios de origen chino, en su mayoría afincados en el polígono de Carrús de Elche; así como otros cinco de nacionalidad española que, según las acusaciones, habrían ayudado a encubrir el motivo de las transacciones.

La sentencia ha supuesto un verdadero varapalo para otras dos investigaciones por fraude fiscal a redes relacionadas con el blanqueo del dinero procedente de las ventas de calzado asiático en la provincia de Alicante y que están en fase de ser remitidas a la Audiencia de Alicante para el juicio, que también superan los cien millones de euros. Desde la Fiscalía de Alicante se ha anticipado que se recurrirá en casación la sentencia al Tribunal Supremo, aunque los plazos todavía no han empezado a correr oficialmente. Desde el Ministerio Público se indicó que se estaba preparando un informe para la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre cuáles son sus discrepancias con la sentencia de la Audiencia de Alicante y serán ellos quienes decidan si finalmente interponen o no el recurso.

Las mismas fuentes indicaron que por el momento la Abogacía del Estado no ha anunciado si recurrirá o no, aunque se da por seguro que lo hará. Los plazos podrían alargarse ya que la Audiencia ha ordenado traducir al chino el centenar de folios de la sentencia para los acusados de esa nacionalidad y no empezarán a correr hasta que se haya notificado a todos ellos la resolución.

Una de las carencias que se ve la Fiscalía es que la Audiencia ha absuelto a acusados que llegaron a declararse culpables de los hechos y que realizaron las transferencias para eludir sus obligaciones tributarias. Aunque dos de ellos aceptaron una condena de seis meses de prisión, la Audiencia les exonera también de los delitos que se les imputaban, sin dar explicación alguna de los motivos por los que no se ha aceptado su conformidad. El fallo se limita a decir que están absueltos.

Pero sobre todo la Fiscalía incide en la importancia de los informes periciales realizados por la Agencia Tributaria. Estos técnicos determinaron la cuantía del fraude calculando la diferencia entre el importe del material que se importaba y el que posteriormente se transfería a China. La Audiencia no consideró probado que el dinero transferido fuera necesariamente procedente de ventas de ese año. Al no ver acreditada la cantidad defraudada, no se podría determinar si el fraude estaría por debajo de los 120.000 euros, que es el tope que determina si se trata de un delito o de una infracción administrativa. Para el Ministerio Público, aunque el producto hubiera sido importado en otro año, lo realmente importante es el momento en el que se produce la venta y hay declaraciones de acusados que sí admitieron que el dinero procedía de ventas de ese año. El fiscal ha anunciado el recurso ante la Sección Primera de la Audiencia y presentará su informe ante la Fiscalía del Supremo en septiembre, para que sean ellos quienes defiendan la revocación de la resolución.