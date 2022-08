La Audiencia Provincial ha condenado a cuatro años de prisión a un informático de Alicante por esquilmar las cuentas bancarias de ancianas para las que trabajaba reparando sus equipos, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Se da la circunstancia de que una de ellas estaba afectada por un principio de demencia senil y, el procesado llegó a dejarle la cuenta en números rojos, tras un año en el que hizo más de 300 cargos a sus cuentas, llegando gastarse más de 40.000 euros a su costa. Con la segunda de las víctimas empezó a actuar a raíz de que se encontrara con el bloqueo de las tarjetas de la primera, pero en esta ocasión los cargos sí que pudieron ser detectados a los pocos días.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. La defensa del acusado, la letrada Maria Ángeles Román, ha anunciado que recurrirá el fallo, puesto que el acusado nunca ha reconocido que esas compras fueran para él.

El fallo considera probado que el procesado se aprovechó de la confianza de las dos mujeres, que acudieron a él para que les ayudara a manejarse en el uso de los ordenadores y la informática. Sin embargo, éste pudo hacerse con sus claves de acceso a sus cuentas, donde empezó a realizar numerosas compras on line. En el caso de la primera de las mujeres, el procesado la conoció porque solía acudir a su tienda de informática para realizar reparaciones de equipos electrónicos e informáticos.

Entre los meses de octubre de 2019 y septiembre de 2020 el procesado acudió asiduamente al domicilio de la mujer, tras haberse ganado su confianza. La anciana había empezado a desarrollar demencia senil y presentaba un deterioro cognitivo que le impedía administrar su dinero y su patrimonio de manera adecuada, dice la sentencia, que señala que, por este motivo, sabía que podía ser una víctima idónea. Se da la circunstancia de que la mujer vivía sola y no tenía familia directa que pudiera alertarla. Más adelante, a la mujer se le acabó diagnosticando principio de Alzhéimer.

A lo largo de todos esos meses, el acusado realizó tanto compras on line como retiradas de dinero en efectivo en cajeros automáticos. Según relata la resolución, se hicieron más de 300 cargos tanto en servicios de envío de comida a domicilio. como de suscripciones a canales digitales como Disney y HBO, así como a la plataforma Amazon. El acusado alegaba en el juicio que esos cargos en realidad eran a petición de ella, que se los entregaban en su domicilio y después él se los llevaba a ella.

"Si se examinan los pedidos de comida, se observa que todos ellos consisten en comida rápida encargada a kebaps, pizzerías o hamburgueserías, alimentación poco creíble que sea seguida por una persona de edad avanzada como era la víctima", razona el fallo. Los magistrados recuerdan que algunos testigos habían dicho que la mujer había adelgazado considerablemente durante los últimos meses, hasta el punto de que hay un informe médico que hacía constar que por aquella época se le tuvieron que dar suplementos alimentarios. La sentencia señala que familiares de la mujer declararon que por el deterioro cognitivo que entonces ya tenía la mujer era imposible que supiera operar con la banca digital, ni realizar compras on line. A lo sumo, pagaba con la tarjeta en comercios físicos y solía sacar del cajero 100 euros a la semana para sus gastos ordinarios.

Para el tribunal, no se verosímil que la víctima aquejada de una incipiente demencia que se fue acentuando con el tiempo realizara compras de comida, de videojuegos, equipos informáticos y ropa y que sacara del cajero más de 15.000 euros durante esos meses.

Desamparo económico

El fallo señala que el procesado privó a la víctima de unos ahorros que sus padres le habían dejado en herencia y que le permitía vivir sin estrecheces, dejando su cuenta en números rojos y con una pensión de 660 euros. Desde esa época, su enfermedad se agravó hasta el punto de que ya no pude vivir sola, porque no se puede valer por sí misma y necesita cuidados constantes, pero ya no se puede pagar una residencia porque se ha quedado sin dinero. Según los jueces, "la víctima ha quedado, a consecuencia de la depredación ejecutada por el acusado, en una situación de desamparo económico de particular vulnerabilidad" (...) que "expolió su cuenta corriente de forma continua y sistemática hasta dejarla en negativo".

En el segundo de los casos, los cargos comenzaron el 7 de octubre de 2020, a raíz de que el acusado se presentara en su casa para solucionar algunas incidencias técnicas. Con la excusa de repararle el móvil, le pidió la tarjeta y el DNI y accedió a sus datos bancarios. En esos días, las cuentas de la primera de la víctima ya estaban en cero y sus tarjetas anuladas, motivo por el que intentó continuar con sus técnicas con esta otra persona. En esta ocasión, llegó a realizar trece compras on line por valor de 2.613 euros durante cinco días. Sin embargo, en ese caso, se detectaron los usos ilícitos de la tarjeta.