Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante este fin de semana a dos jóvenes de 20 años denunciados por una presunta agresión sexual a una joven de 16 años. La víctima hizo constar expresamente en la denuncia que no había dado un consentimiento expreso a mantener una relación sexual. A pesar de que la Ley de Libertad Sexual no ha entrado todavía en vigor, lo hará formalmente este viernes 7 de octubre, la denuncia que se presentó en la Comisaría hacía una expresa mención al “solo sí es sí” y la joven argumentaba que no había dado ningún consentimiento explícito para tener esa relación. Los dos han quedado en libertad provisional a la espera del juicio en el juzgado de guardia de Alicante, mientras que se les ha impuesto una orden de alejamiento que les impide acercarse a la víctima, mientras que sus teléfonos móviles han quedado requisados.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el domicilio de uno de los detenidos, que estaban celebrando una fiesta con unos amigos y donde la víctima se quedó a sola con ambos en una de las habitaciones, después de que una amiga que la acompañaba se marchara. La joven de 16 años ha denunciado que uno de ellos trató de quitarle la camiseta, mientras en la otra cama se encontraba el otro de los implicados mirando su teléfono móvil. La denunciante sostiene que para evitar que del primero le hiciera nada, se metió en la cama del otro para quitarse al primero de encima, pero finalmente se acabó acostando con el segundo. Según su versión, se sentía intimidada porque era su primera vez y por lo que le había hecho el otro amigo de quitarle la camiseta y tocarle el pecho. Por su parte, los dos detenidos sostienen que se trataron de hechos consentidos. El joven que tuvo relaciones sexuales con ella las ha admitido, pero sostiene que hubo consentimiento. Mientras que el segundo, niega que le quitara la camiseta a la víctima e incide en que se marchó del dormitorio antes de la relación sexual. La joven dice que no dio su consentimiento para tener esa relación y que estaba intimidada, motivo por el que se presentó a la mañana siguiente en la Comisaría para interponer una denuncia. Tras dar vueltas a lo que acababa de pasar, llamó a una amiga para asesorarse y fue ella quien le recomendó que presentara la denuncia. La joven fue reconocida en el hospital donde se confirmó que había tenido relaciones sexuales. De inmediato, los agentes se presentaron en el domicilio para detener a los dos implicados en la presunta agresión sexual, llegando a practicar un registro. Durante la intervención, los teléfonos móviles de los dos dos arrestados llegaron a quedar requisados, en prevención de que los sospechosos pudieran haber captado alguna imagen íntima de la menor. Sin embargo, los dos han negado que en sus terminales haya material de esa naturaleza. Este lunes quedaron en libertad en el juzgado de guardia de Alicante a la espera del juicio, asistidos por la abogada Raquel Sánchez Navarro. La Fiscalía no pidió la prisión para ninguno de ellos, al considerar que como medida cautelar bastaba la orden de alejamiento, para garantizar que no se acercan a la víctima.