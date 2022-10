Así se recoge en un auto de la magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, notificado el pasado viernes a las partes. La jueza comunica la admisión a trámite de un recurso del fiscal «con eficacia suspensiva», por lo que deja sin efecto, de forma temporal, la resolución que ella misma acordó recientemente sobre el archivo definitivo para los 18 investigados tras anular la Audiencia el auto donde citaba a los implicados para declarar en sede judicial.

Además de la paralización del sobreseimiento libre, la suspensión también afecta a las medidas cautelares levantadas por la jueza en el mismo auto de archivo.

La jueza ha dado ahora dos días de plazo a las partes personadas en la causa para que presenten alegaciones al recurso presentado por los fiscales anticorrupción de Madrid José Grinda y Juan José Rosa, así como a la decisión de suspender el sobreseimiento libre hasta que la Audiencia de Alicante se pronuncie sobre el recurso de súplica.

Los fiscales Grinda y Rosa solicitaron el pasado 29 de septiembre en un recurso de reforma del auto de sobreseimiento que se dejara sin efecto el archivo definitivo y el alzamiento de las medidas cautelares. Alegaron que se está pendiente de la resolución de un recurso de súplica contra el auto de la Audiencia, del que no tenía conocimiento el juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm cuando acordó el sobreseimiento para 18 investigados.

Tampoco se ha dado trasladado de este recurso a las defensas de los investigados, por lo que se desconoce el plazo para conocer una resolución definitiva sobre esta polémica, originada por un error judicial al no prorrogar el plazo de instrucción en julio de 2021, dos meses antes de que la juez citara a 23 implicados para declarar en sede judicial. Para cinco de ellos la juez decretó el pasado febrero el archivo provisional y para el resto lo acordó recientemente tras la resolución de la Audiencia que no considera válidas las citaciones al acordarse fuera del plazo de instrucción.

En el recurso de súplica, la Fiscalía plantea a la Audiencia que cambie su decisión de anular las citaciones de 23 investigados por estar fuera del plazo legal de instrucción y que considere que «la declaración de investigados de los recurrentes no es en sentido estricto una diligencia de instrucción, sino una exigencia derivada de la propia Constitución».

La Audiencia anuló el auto donde se citaba a los investigados para declarar porque de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo se consideran nulas todas las diligencias que se practiquen fuera del plazo de instrucción.

Por contra, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa alegan en su recurso otras sentencias del Supremo que a su juicio avalan la práctica de diligencias una vez finalizado el plazo de instrucción y una circular de la Fiscalía General del Estado sobre los plazos de la investigación judicial que también la respalda.

Una de las sentencias del Supremo recogidas por los fiscales anticorrupción de Madrid en su recurso es del pasado 16 de junio y en ella «se habilita la posibilidad de incorporar al proceso aquellas pruebas acordadas fuera de plazo cuando constituyan diligencias derivadas de las anteriores practicadas dentro del término».

El edil Lorenzo Martínez, en defensa de su reputación

El abogado Francisco González, que ejerce la defensa del concejal de Seguridad de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia contra el auto del juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm que acordó la semana pasada el sobreseimiento libre para el edil en la causa por la trama rusa de presunto blanqueo y se solicita una declaración judicial expresa de que la causa no perjudica la reputación del político popular, tal como se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La jueza del caso decretó en febrero el archivo provisional para el concejal de Seguridad al no haber indicios de delito en la actuación de Lorenzo Martínez y la semana pasada acordó el sobreseimiento libre. La suspensión del archivo para 18 investigados no afecta al sobreseimiento libre para Lorenzo Martínez.