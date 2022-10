La Audiencia Provincial de Albacete ha comenzado este jueves el juicio a una joven de Elda y a su marido acusado de maltratar y matar a sus dos hijos en Caudete cuando tenían cuatro meses de edad y en un intervalo de año y medio entre ambas muertes. La primera sesión se ha dedicado a la elección del jurado y a dar lectura a los escritos de acusación y defensas. Además de los padres, se sienta en el banquillo de los acusados la abuela paterna. La Fiscalía solicita en su escrito de conclusiones provisionales la prisión permanente revisable para los padres -la eldense Aroha M.G. y Germán R.T., de 30 y 31 años en la actualidad- y una pena de cuatro años de prisión por homicidio imprudente y otros seis meses por un delito maltrato para la abuela paterna, que trataba de curar a los bebés con ritos de curandería y rezos. El juicio se reanuda este viernes con los alegatos de las partes y presumiblemente la declaración de los procesados.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos comenzaron a partir del 14 de septiembre de 2017, fecha de nacimiento del primer menor. Desde ese momento, afirma que los progenitores, aprovechando la privacidad que les proporcionaba el hogar familiar, estuvieron desatendiendo al bebé, subiendo el volumen de la música cuando lloraba, y maltratándolo, dándole golpes y lanzándolo contra la sillita, provocándole arañazos y hematomas por todo el cuerpo.

Así, en uno de esos episodios de violencia, los procesados zarandearon del brazo al niño con tal fuerza que llegaron a fracturarle la clavícula izquierda. Igualmente, en otra ocasión, los padres lanzaron al bebé contra una superficie dura, provocándole una fractura de cadera en la apólisis transversa izquierda.

El bebé no recibió ningún tipo de asistencia médica por estas lesiones, ya que los padres no llevaron al menor a ningún centro, por lo que no le fueron suministrados ningún tipo de analgésicos ni calmantes. Las agresiones continuaron hasta la madrugada del 20 de enero de 2018, cuando el bebe contaba con 4 meses de edad. Esa noche, sobre las 3.00 horas, los acusados comenzaron a zarandear bruscamente al menor, golpeándole la cabeza contra una superficie dura no determinada, provocándole una fractura en el cráneo con hemorragia y edema cerebral, lesiones que resultaron mortales para el bebé, que fue ingresado en el Hospital General de Albacete con estatus epiléptico y coma arreactivo, falleciendo a los tres días de muerte cerebral.

Tras lo ocurrido, el juzgado de Instrucción número 2 de Almansa abrió un procedimiento penal para investigar los hechos y un año después, el 18 de febrero de 2019, Aroha y Germán tuvieron otro hijo. Como ya hicieron con el anterior, también lo sometieron a maltratos continuos, golpeándolo y obligándole a comer en contra de su voluntad, además de provocarle vómitos. Esta situación la disimulaban cuando llegaban los Servicios Sociales.

Ante los llantos y las heridas del bebé, los procesados, en vez de acudir a un centro sanitario, recurrían a M.G.T.S., madre de Germán, también acusada en esta causa, quien les decía que no fueran al médico, que ella curaría al menor con artes y ritos de curandería y rezos.

Los padres siguieron agrediendo al bebé, llegando a fracturarle varias costillas provocándole una insuficiencia respiratoria. Del mismo modo, meses después, en junio, los padres golpearon al menor, rompiéndole el fémur. Finalmente, el 29 de junio de 2019, cuando el bebé tenía 4 meses de edad, los acusados volvieron a pegarle, provocándole de nuevo la fractura de varias costillas, lo que le causó un hemotórax con colapso respiratorio e hipoxia, que terminó por provocar la muerte del menor.

Como consecuencia de lo ocurrido, el Ministerio Fiscal solicita prisión permanente revisable para los padres por dos delitos de asesinato. Asimismo, la Fiscalía pide seis años de prisión, 10 de libertad vigilada y la privación al derecho de tenencia y porte de armas durante cinco años, por dos delitos de maltrato habitual, y 25 años de prisión por los cinco delitos de lesiones.

Además, para la madre del acusado, M.G.T.S., la Fiscalía pide 4 años de prisión por un delito de homicidio imprudente y medio año de cárcel por un delito de maltrato.

Por su parte, los abogados de la defensa de los padres han alegado una discapacidad intelectual para intentar lograr la libre absolución, rebajar la pena o sustituir la prisión por un centro de atención especializado. Los letrados de los dos procesados han recurrido a la discapacidad intelectual de sus clientes, ambos con inteligencia límite, para señalar que, en ningún caso, las lesiones que presentaron los bebés en las autopsias fueron intencionadas, sino que "la falta de observación y de pericia en las normas más elementales de cuidado podrían haber causado algunas de las lesiones de los niños, que jamás se hicieron de manera consciente ni voluntaria".

Asimismo, la defensa ha criticado la decisión del tribunal de denegar la realización de una prueba genética que pueda determinar si los bebés padecían algún tipo de enfermedad que pudiera haber sido la causante de las heridas y, finalmente, la muerte de ambos. "Sin realizar las pruebas genéticas no se puede descartar que los menores sufrieran algún tipo de patología", han indicado.

Igualmente, han negado los episodios de maltratos y abusos de los que se acusa a sus defendidos, así como la ausencia de socorro, asegurando que tanto A.M.G. como G.R.T. hicieron todo lo posible por que sus hijos estuvieran bien atendidos. Sobre los vómitos y los arañazos han señalado que "son cosas comunes que ocurren a los bebés, no por eso se les lleva siempre al médico".

Respecto a la tercera procesada, la abuela paterna, M.G.T.S., su defensa ha asegurado que nunca dijo a los padres que no llevarán a los bebés al médico y que, de creer que las lesiones eran intencionadas "ella habría sido la primera en acudir al hospital y llamar a la Guardia Civil".

Además, ha acusado a la Fiscalía de "exagerar lo que entienden por ritos y curandería", defendiendo que lo único que hacía su clienta era rezar, "como hace otra mucha gente".