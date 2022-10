El matrimonio acusado de asesinar a sus dos bebés de cuatro meses en Caudete en apenas un año y medio ha proclamado este viernes su inocencia en la segunda sesión del juicio que se celebra con un jurado popular en la Audiencia de Albacete: «Nunca hemos golpeado a nuestros hijos», ha defendido la pareja formada por la eldense Aroha M.G. y Germán R.T., para los que la Fiscalía solicita inicialmente la prisión permanente revisable.

Durante la vista, el jurado popular ha podido escuchar las declaraciones de los dos procesados, así como de la abuela paterna, M.G.T.S., también acusada en esta causa por no llevar a los menores al médico ni denunciar los hechos.

Igualmente, se reprodujeron conversaciones y audios, obtenidos a raíz de la investigación iniciada tras la muerte del primer bebé, Omar. Fue ahí cuando, sin avisar a los padres para evitar la alteración de las pruebas, se pincharon sus teléfonos con el fin de averiguar las causas del fallecimiento del menor, debido a las múltiples lesiones encontradas durante la autopsia, donde los forenses pudieron comprobar que el bebé tenía la clavícula izquierda, la cadera y el fémur derecho fracturados.

En las conversaciones se puede escuchar a la madre decirle al padre que, si le pregunta la Guardia Civil, le explique que fue la enfermera la que zarandeó al bebé durante la revisión.

No obstante, durante el interrogatorio de la fiscal, el acusado ha asegurado confiar en las enfermeras. «Tengo claro que las enfermeras no han sido, son profesionales y a ellas no se les va a caer». En este punto, se preguntó sobre quién había golpeado al bebé, información que dijo desconocer, insistiendo en defender su inocencia y la de su pareja.

«Quisiera saber qué es lo que pasó y que se haga justicia», ha reclamado el progenitor, que ha reiterado su buen trato hacia ambos menores.

«Yo nunca les he hecho fracturas, nunca he tratado mal a mis hijos, he estado siempre pendiente de ellos», ha dicho Germán, explicando que, a veces, él mismo le quitaba el bebé a su mujer porque se ponía nerviosa. «No me gustaba dejar a Aroha sola con el niño, alguna vez se lo he quitado cuando estaba dándole el biberón».

Este testimonio lo ha corroborado su madre, M.G.T.S., que ha explicado que, a pesar de que a veces Aroha se alteraba, «nunca golpeó a ninguno de los bebés».

Los tres encausados han afirmado que los arañazos y moratones que presentaban ambos menores se los provocaban ellos mismos, los propios bebés, cuando jugaban o se golpeaban con las manos. «No hemos lanzado a nuestros hijos ni los hemos golpeado contra nada».

Respecto a la acusación de omisión de socorro que se formula contra la abuela paterna, la acusada sostiene que «siempre estuvo pendiente de los bebés» y que, de haber tenido alguna sospecha de maltrato, ella «habría sido la primera en acudir al médico, denunciar y quedarse con la custodia».

Sobre los ritos y la curandería, M.G.T.S. ha declarado que lo hacía cuando la llamaban porque Dilan, el segundo bebé, no paraba de llorar o vomitar. «Yo pensaba que podría tener un mal de ojo, así que lo medía y rezaba, y si a los 15 minutos paraba, como hacía siempre, lo devolvía con sus padres porque eso significaba que se lo había quitado».

El Ministerio Fiscal solicita la pena de prisión permanente revisable para los padres y cuatro años y medio de cárcel para la abuela, una pena que la defensa quiere reducir, recurriendo a la discapacidad intelectual de los progenitores de los menores, ambos con inteligencia limitada. Este juicio con jurado popular continuará el próximo lunes a partir de las diez de la mañana.