La familia de un hombre acusado de haber intentado quemarles causando un incendio en su vivienda en Alicante no se ha presentado este lunes al juicio que estaba señalado en la Audiencia Provincial. Las testigos son la madre y dos hermanas del acusado. Aunque las tres tienen derecho a no testificar contra él, la Fiscalía considera imprescindible su testimonio para poder determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro, motivo por el que la vista ha tenido que aplazarse hasta el 10 de noviembre. Entre tanto, se aclararán las circunstancias por las que no se han presentado ante el tribunal. Se da la circunstancia de que el procesado fue arrestado hace menos de dos semanas por quebrantar la orden de alejamiento que se le impuso a raíz de estos hechos y que le impedía acercarse a su madre. También quebrantó otra orden que le prohibía acercarse a su sobrina por un presunto delito de abusos sexuales. El hombre acumulaba hasta 78 detenciones por hechos delictivos, las tres últimas en las últimas dos semanas por incumplir el alejamiento.

