El juzgado que investigaba a una empresa de socorrismo de Alicante denunciada el pasado verano por la Policía Nacional por intrusismo profesional y por otros delitos ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no considerar que los hechos sean constitutivos de una infracción penal. En el auto de archivo provisional de las actuaciones, el juez titular del juzgado de Instrucción número 4 de Alicante deja expresamente abierta la vía laboral para ejercer acciones laborales contra la empresa.

El archivo de las actuaciones ha sido recurrido hace unos días por la Fiscalía de Alicante. El recurso, de reforma ante el mismo juzgado instructor y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, sostiene que en este caso se han cometido al menos un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La defensa del empresario, ejercida por el bufete jurídico de Manuel Lucas Amorós y Nicolás Díaz, mantiene que la empresa de socorrismo no ha cometido ilegalidad alguna y que están capacitados para impartir los cursos de formación como socorrista.

Como publicó este diario el pasado mes de agosto, la Policía Nacional detuvo en Alicante al gerente de la empresa de socorrismo, a dos coordinadores y a nueve socorristas por intrusismo profesional y otros delitos al considerar que estaban ejerciendo la profesión en piscinas urbanizaciones de la provincia amparándose en unos cursos de formación impartidos por una fundación que no están homologados en ningún organismo oficial de la Comunidad Valenciana.

Acusación por varios delitos

El dueño de la empresa y delegado de una fundación en Alicante que imparte los cursos, para el que se ha decretado ahora el archivo de las actuaciones penales, fue acusado por la Policía Nacional de intrusismo, de delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa, amenazas y coacciones.

Varios socorristas, de origen extranjero y en situación irregular, denunciaron las condiciones laborales de presunta explotación en las que debían realizar su trabajo. Según la investigación policial, los socorristas manifestaron que trabajaban de lunes a domingo sin descanso y les pagaban la hora a cinco euros y medio, con jornadas diarias de diez horas. Asimismo, denunciaron que si faltaba algún día por enfermedad o por cualquier otra causa se les descontaba el importe correspondiente del sueldo.

El investigado, que ya aseguró a este diario tras ser puesto en libertad en el juzgado de guardia que eran legales los cursos de socorrismo y los diplomas que expide la fundación, ha asegurado tras conocer el archivo decretado por el juez que se demuestra la «ilegalidad» y el «atropello» sufrido, en su opinión, por la actuación policial llevada a cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial.

Según la investigación policial de la UCRIF, abierta a raíz de las pesquisas por la muerte de un menor en una piscina de una urbanización de Alicante fuera del horario de los socorristas, impartían cursos de socorrismo por 500 euros a través de una fundación sin ánimo de lucro cuyo delegado es el empresario ahora exculpado por el juez en la vía penal. El curso incluía clases teóricas y prácticas pero, según la Policía, no llegaba al mínimo de horas establecido por ley. Los alumnos pagaban 200 euros para empezar el curso y los 300 restantes se los descontaban de su salario. La Policía señaló en sus informes que el diploma no se lo entregaban si no trabajaban previamente haciendo unas prácticas en la empresa.

Prácticas remuneradas

El responsable alegó tras su detención que la formación incluía dos meses de trabajo remunerado en prácticas y si luego veían que no estaban capacitados no les daban el diploma que acredita haber realizado con éxito el curso. El empresario acusado de intrusismo por la Policía dijo a este diario que la fundación que imparte los cursos, constituida en el año 2000, está reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Por contra, para la Policía, el diploma de formación que expide la fundación es particular y para ser un curso legal debe tener una duración no inferior a 500 horas y ser impartido por centros homologados por la Generalitat Valenciana y a nivel estatal por el Ministerio de Trabajo, algo que no ocurre con esta empresa, a juicio de los investigadores.