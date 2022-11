La policía que denunció a un superior por acoso sexual en la Comisaría de Alicante ha declarado en el juicio que "he tenido represalias y las sigo teniendo". La agente ha ratificado en el inicio de la vista oral su denuncia durante un interrogatorio cercano a las dos horas, y en el que ha comparecido ante el tribunal protegida por un biombo. El acusado, un inspector jefe ya jubilado, se ha declarado inocente se ha declarado inocente al comienzo del juicio y no declarará hasta que lo hayan hecho todos los testigos, por expresa petición de su defensa, para poder rebatir las acusaciones. Solicitud que el tribunal ha aceptado.

La mujer empezó a trabajar bajo las órdenes del acusado en el año 2014, en la Brigada Móvil de la Policía Nacional donde, según la denuncia, habría estado sufriendo episodios de acoso casi a diario hasta el año 2017. El acusado se jubiló en junio de 2017 y la denuncia se presentó en enero de 2018. La Fiscalía le reclama seis meses de cárcel por un delito de acoso sexual y una indemnización de 5.000 euros por los daños morales.

"Al principio todo iba muy bien y él era muy amable conmigo. Empezaba a decir cosas como 'qué guapa eres' y yo no le daba mayor importancia hasta que vi que cada vez iba a más", aseguró. Invitaciones para comer mientras le tocaba la pierna, ofrecerse a hablar con él ante cualquier necesidad que se le pudiera plantear... situaciones ante la que ella intentaba mantener las distancias aunque, "nunca me propuso directamente mantener relaciones sexuales", aunque las insinuaciones eran constantes. Una de las primeras represalias habría sido al negarse a llamarle para irse a comer con él fue el relevarle del trabajo que hacía llevando la estadística del grupo.

Encuentro en la casa del acusado

Según declaró, el incidente con el que empezó a marcar distancias y rompió la relación con él se produjo en junio de 2016, a raíz de que le llamara por teléfono para pedir un cambio de grupo. "Me propuso vernos en persona en una cafetería, pero una vez en el coche me dijo que mejor fuéramos a su casa. Me quedé bloqueada. No sabía que decirle. Estuve a punto de bajarme", relató. Pero al final acabó en el domicilio del acusado, donde éste sacó dos copas de champán, bebida que ella rechazo. "Sentados en el sofá se abalanzó sobre mi e intentó besarme", aseguró, situación ante la que se acabó marchando de la casa diciendo que tenía que ir a trabajar al día siguiente. "Me dijo que el jefe era él y que no tenía que ir a trabajar, que me quedara a dormir", señaló. A pesar de todo se marchó y volvió andando a su casa.

"Inicialmente no pensé denunciar, pero de alguna manera la presión seguía", ha asegurado. Desde entonces lo evitaba y apenas volvió a coincidir con él. Sin embargo, surgió otra denuncia de otro compañero que también habría sufrido acoso y ella accedió a declarar en aquel proceso judicial, que acabó archivado. "Aquella vez me llamó para decirme que no me metiera que eso no iba conmigo", dijo. Finalmente acabó siendo trasladada a la sala del 091, mientras se encontraba de baja. Según su versión, el jefe le llamó para decirle que o se reincorporaba o la mandaba a dicha sala o a los calabozos. También aseguró que el procesado inició un expediente de sanción disciplinaria contra ella. También dijo haber tenido miedo porque el acusado tenía amistad con el entonces comisario provincial, Alfonso Cid.

El interrogatorio de la defensa estuvo encaminado a buscar contradicciones en el testimonio de la víctima, lo que motivó que por momentos fuera tenso. En un momento dado, la mujer aseguró que el procesado no solo había intentado besarla ese día en el apartamento, sino que fue algo que pasó otras veces. Hecho que hasta pareció sorprender al presidente del tribunal, "esto usted hasta ahora no lo había dicho".

Traslados forzosos

Otros compañeros de la agente aseguraron que dentro del cuerpo el cambio de destino a la sala del 091 se vio "como un castigo". "Es un lugar donde hay mucho más estrés y muy ingrato, donde suelen producirse situaciones tensas", dijo el agente. Entre los compañeros se comentaba la relación que había entre el acusado y la denunciante. "Era bastante evidente que ella estaba incómoda cuando se producían estos hechos", declaró. Este jueves declaran otros compañeros pero llamados por la defensa. En la vista trascendió que en aquella época en aquel grupo hubo hasta cinco traslados forzosos de funcionarios.