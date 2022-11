Fue condenado junto con su hermano gemelo de 16 años a tres años de internamiento en régimen cerrado por la violación grupal de una menor de 15 años en una fiesta celebrada en una casa de Alicante y la Audiencia Provincial ha revocado dicha pena al considerar que no se ha probado suficientemente que el acusado estuviera presente en la habitación donde tres personas abusaron sexualmente de la joven, que estaba en estado de semiinconsciencia a causa de una pastilla que le dio uno de los asistentes a la celebración.

Según una sentencia de la Audiencia Provincial, el tribunal estima así parcialmente el recurso presentado por los abogados Aitor Esteban Gallastegui y Santiago Manuel Candela Rovira contra la condena impuesta por el juzgado de Menores número 2 de Alicante a los dos hermanos, de 17 años en la actualidad. El fallo revoca la pena impuesta a uno de los hermanos gemelos como cooperador necesario de la violación grupal al encargarse de sujetar la puerta de la habitación para que evitar que entraran más personas de la fiesta mientras su allegado y dos jóvenes mayores de edad abusaban de la víctima. El tribunal no considera acreditado que sujetara la puerta ni que estuviera presente en la habitación.

Cooperador

La Audiencia deja sin efecto la medida de internamiento al exculpar al menor como cooperador de la violación y únicamente mantiene una pena de nueve meses de libertad vigilada por amenazar a la víctima. Por contra, la Audiencia mantiene la pena a su hermano por el abuso sexual y ahora se está pendiente de que se celebre juicio a los dos procesados que son mayores de edad.

Los hechos declarados probados por la Audiencia ocurrieron el 10 de abril de 2021 en un domicilio particular de Alicante donde se celebraba una fiesta. La víctima acudió a la fiesta con varios amigos de su pandilla, entre ellos los dos menores expedientados, y en la casa se juntaron con varias personas más, dos de ellas jóvenes mayores de edad. En la fiesta estuvieron bebiendo alcohol y alguien que no fue el menor ahora absuelto ni su hermano le dio una pastilla a la víctima y un rato después de tomársela tomo comenzó a sentirse mareada y somnolienta. La menor se recostó e intentó ser reanimada por sus amigos, pero comenzó a sentirse mal y con ganas de vomitar. Al no poder caminar, fue llevada entre dos de los jóvenes al cuarto de baño y vomitó.

A continuación, el hermano del menor ahora exculpado la acompañó a una habitación y la acostó en una cama en el suelo. Estuvo a su lado unos minutos, salió de la habitación y entró un mayor de edad que también se marchó después. Posteriormente, el hermano gemelo condenado a tres años de internamiento volvió a entrar y se aprovechó del estado de semiinconsciencia de la menor para desnudarla de cintura para abajo y abusar sexualmente de ella junto con un mayor de edad, según el fallo de la Audiencia, aunque un juzgado ha procesado a dos personas adultas por participar en la violación grupal.

Con sangre

Dos amigos de la víctima que estaban en la fiesta detectaron que había mucha afluencia de entrada y salida de gente en la habitación y se acercaron, momento en que vieron a la menor desnuda y «con sangre en la ingle y zona próxima genital, por lo que la vistieron y la sacaron de la habitación». Se la llevaron en volandas de la casa porque no podía caminar y apenas se entendía lo que decía. Fueron a casa del amigo que la auxilió y allí pasó toda la noche hasta que al día siguiente regresó a la casa de la fiesta para recoger sus zapatillas y una sudadera.

Días después, los hermanos gemelos expedientados se enteraron de que le menor había contado a terceras personas «sus sospechas de que podían haber realizado actos sexuales con ella» y le amenazaron con mandarle a unas chicas a pegarle si seguía contándolo, según el fallo de la Audiencia. La menor le contó a su madre lo ocurrido el 1 de mayo de 2021 y la progenitora presentó denuncia ante la Policía Nacional.