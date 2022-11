Un panorama desolador para las víctimas. Así ve la abogada alicantina Lydia García Olcina, vicepresidenta nacional de la Asociación de Mujeres Juristas Themis el panorama que ha dejado la polémica con la reducción de condenas a violadores que está causando la nueva Ley de Libertad Sexual. Cree que se centraron en unos aspectos, pero descuidaron otros. Durante la tramitación del texto, su colectivo alertó en forma de alegaciones de que había que eliminar la bajada de condenas a los agresores sexuales, ahora espera que los efectos retroactivos no se apliquen en todos los casos en revisión.

¿Era previsible que esto pudiera ocurrir?

En su día formulamos alegaciones y enmiendas a la Ley de Libertad Sexual. En ellas ya alertábamos de que esto podría ocurrir y que deberían eliminarse la rebajas de las penas. Entendíamos que se podía producir este problema. Un párrafo de nuestras alegaciones lo decía expresamente. No nos hicieron caso.

¿A qué atribuye que no se recogieran estas alegaciones?

No lo sabemos, expertos que hayan alertado de lo que podía suceder hemos sido bastantes. El por qué no se han admitido las alegaciones puede deberse un poco a que había premura en sacar la ley, o a que se ha querido hacer hincapié en cómo demostrar el consentimiento para que no haya agresión sexual, en que haya una protección integral a la víctima dándole la posibilidad de tener las mismas ayudas que las víctimas de violencia de género, se ha recogido la reparación del daño a las víctimas de agresiones sexuales, en fin, darle una atención integral. Quizá se hayan fijado más en estos temas y se haya despistado este otro problema.

¿Cómo ha podido pasar este efecto no deseado?

Es cierto que en el anteproyecto de la ley se decía que se quería condenar a los agresores de manera proporcional al tipo de agresión. Al desaparecer el abuso y pasar todo a ser agresión sexual, querían baremar y distinguir unas agresiones más leves de otras más graves y que las penas fueran en consonancia. Eso no se ha recogido bien en el texto. Con lo cual se aplican bajadas de dos años al tipo básico del delito. También es cierto que han recogido más circunstancias que si se aplican pueden ver agravadas la pena. Por ejemplo, si hay parentesco, si se trata de un docente o si la víctima es persona de especial vulnerabilidad. Pero si éstas no han concurrido y se pone la pena mínima, se aplicaría el principio de retroactividad positiva y de ahí que se estén revisando las condenas.

¿Se pueden bajar las condenas de manera retroactiva?

Siempre que se publica una nueva ley que modifica otra anterior ésta puede beneficiar al reo de manera retroactiva. Es un principio básico y ese riesgo siempre ha estado allí.

¿Se podrían evitar los problemas con perspectiva de género?

El aplicar la perspectiva de género en derecho es siempre necesario y más en delitos de este tipo. Eso siempre ayudar a evitar discriminación y desigualdad. Habrá muchas sentencias que no se revisarán al no haber sido condenado el agresor al mínimo de la pena. Otra cosa es que hay sentencias que no se tendrían que revisar y se aplique en aquellos donde corresponda. Tenemos que estar atentas a qué es lo que se decide finalmente desde la Fiscalía y del Tribunal Supremo para fijar doctrina.

Esta ley se hizo para ayudar a las víctimas que se use ahora para rebajar penas es desolador

¿En qué situación se quedan las víctimas tras este panorama?

Esta ley se ha hecho para ayudar a las víctimas y es desolador que se pueda ahora rebajar condenas con ella. Se han dado estas circunstancias cuando han entrado en vigor otras leyes. Hay leyes que hasta que empiezan a aplicarse pueden acarrear unas disfunciones hasta que se van acoplando o limando. Aquí es muy alarmante porque afecta a las víctimas de agresiones sexuales que les ha costado mucho animarse a denunciar y pasar por la revictimización que atraviesan en vía judicial, teniendo que declarar lo mismo en sede policial, en el juzgado, durante el juicio y revivir constantemente la agresión. Es algo que les causa moral y psicológicamente daño, normalmente todas tienen secuelas y no les es nada fácil revivirlo todo. Ver que después de conseguir que se les condene, tras haber estado luchando años, y cuando ya parece que están seguras, se pueden encontrar con que a su agresor lo excarcelen mucho antes de lo que ellas pensaban, y tienen que ponerse otra vez en alerta.

La norma se ha centrado cómo demostrar el consentimiento o la protección integral y ha descuidado otros aspectos

¿Qué se podía haber hecho para evitarlo?

Voces mucho más expertas que nosotras están diciendo que ha faltado una disposición transitoria que en este tipo de delitos que diera un plazo para la aplicación de la bajada de las penas. Sin embargo, otros dicen que se tiene que modificar la ley y volver a subir las penas. Creo que se va a tener que modificar de alguna manera, pero ya aunque se haga la retroactividad se va a tener que aplicar y si se excarcela a los agresores ya no va a haber vuelta atrás.