Segunda jornada de huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en la provincia de Alicante y la actividad judicial prácticamente paralizada. Los paros provocaron más de 300 suspensiones de juicios y diligencias previstas en juzgados de Alicante y Elche, con unos índices de seguimiento muy por encima del 90%.

En partidos judiciales como Elche, Benidorm y San Vicente del Raspeig, el seguimiento fue prácticamente del cien por cien, mientras que en Alicante 51 de los 57 letrados respaldaron los paros. Mientras que en Alicante se suspendieron más 200 juicios y diligencias, en Elche se superaban las ochenta suspensiones. «Durante estos meses las agendas suelen estar cargadas de señalamientos, por lo que la huelga ha tenido un claro efecto sobre estos», han apuntado fuentes del Palacio de Justicia. Por su parte, el Ministerio de Justicia cifró el seguimiento de los paros en un 31 por ciento en toda España.

Las dos jornadas de huelga de esta semana solo han sido el prólogo, ya que las movilizaciones se van a retomar los próximos 14 y 15 de diciembre y, en el caso de que siga sin haber acuerdo con el Ministerio de Justicia, a partir de enero se convocarán paros indefinidos. Una medida que algunos de los convocantes dan por seguro de que se va a tener que acabar adoptando.

Muchos de los juicios ya estaban suspendidos de antemano, motivo por el que el Palacio de Justicia de Benalúa presentaba un aspecto prácticamente desértico. Carteles en las puertas de las oficinas informaban a los letrados de que su juicio no se iba a celebrar. «Me designaron por el turno de oficio para asistir a un acusado a un juicio. Cuando he ido al juzgado a pedir una copia de la causa, me han dicho que hasta que no se reincorpore el LAG no me pueden dar nada», se lamentaba a este diario una abogada. Otros testigos trataban de obtener justificante de que su juicio se había suspendido.

Revisiones de sentencias

Una escena que se repitió en muchos despachos, donde el trabajo que quedaba a expensas de la firma del LAG se quedaba encima de la mesa sin poder ser despachado. En la Audiencia, se estaba a la espera de que se reiniciara la actividad a fin de poder seguir hacer el recuento de casos afectados por la bajada de penas de la ley del «sí es sí». En la Audiencia de Alicante se suspendió uno de los juicios y en las secciones penales desplazadas a Elche, otros dos.

Todo aquello que no fuera considerado urgente se suspendía. Entre los asuntos urgentes y, por tanto amparado por los servicios mínimos, estaban las causas con preso, asuntos de violencia de género o adopción de medidas cautelares.

Los LAJ reivindican unas retribuciones acordes a la responsabilidad que tienen en el juzgado. El colectivo denuncia que las últimas reformas les han dado más competencias, pero sus sueldos no han crecido acorde a esos nuevos cometidos. En abril, habían alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Justicia, pero esos compromisos luego no se reflejaron en los presupuestos. Por este motivo, los LAG reaccionaron convocando esta huelga.