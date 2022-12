La actividad judicial en la provincia de Alicante ha vuelto a paralizarse en el segundo día de huelga del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y la próxima semana convocarán un paro indefinido a partir de enero si el Ministerio de Justicia no atiende sus demandas y cumple con los compromisos de mejora de las retribuciones del colectivo.

Éxito del paro

Mientras que en los juzgados de la provincia, el seguimiento del paro rozó el cien por cien, la media del país ha sido superior al 70 por ciento en los cuatro días de huelga celebrados en menos de un mes. Las asociaciones de LAJs destacan «el éxito rotundo e incontestable» de la huelga y recuerdan al Ministerio de Justicia, que contaba «con un agotamiento de los letrados de la Administración de Justicia» que se equivocó y que «no estamos cansados, lo que estamos es indignados».

La huelga de LAJs ha supuesto la suspensión de miles de actuaciones judiciales y la interrupción de pagos millonarios en todo el país y las asociaciones convocantes señalan a la ministra de Justica que no es a los LAJS «a quienes ha perjudicado Pilar Llop», es a las familias que no percibirán a tiempo sus indemnizaciones; a las pequeñas y medianas empresas que no podrán cobrar sus créditos; a las parejas que no podrán separarse, divorciarse o regular regímenes de custodia o visitas; o a los trabajadores que deberán esperar más tiempo para que se resuelva sobre su despido, entre otros muchos perjudicados.

Promesas incumplidas

«Todos ellos son víctimas de la actitud irresponsable de Pilar Llop, que ha causado un conflicto al incumplir sus propias promesas y ahora se niega a hacer nada para resolverlo».

Dada la falta de respuesta, los LAJs se ven abocados a la huelga indefinida ,tal como anunciaron. Este paro se convocará la próxima semana si Justicia sigue «impasible».