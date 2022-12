El hombre de 33 años encarcelado desde finales del pasado octubre por matar a un joven de 26 años al que propinó un puñetazo tras ser expulsada la víctima de la discoteca Copity de la playa de San Juan en Alicante ha salido en libertad bajo fianza tras acordarlo así la Audiencia Provincial, que entiende que los riesgos de fuga, de destrucción o alteración de pruebas y de reiteración delictiva son "moderados" y no son "elevados". El investigado por el homicidio del joven abandonó la prisión de Fontcalent a última hora del pasado miércoles después de que se ingresara en la cuenta judicial la fianza de 5.000 euros fijada por la Audiencia para eludir la prisión acordada en octubre.

En un auto notificado el pasado miércoles por la Sección Décima de la Audiencia de Alicante, el tribunal estima el recurso presentado por el abogado Pedro García Galvañ contra un auto de prisión del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante y pese a la oposición de la Fiscalía y de la acusación particular se revoca el encarcelamiento previo pago de una fianza de 5.000 euros. El dinero se abonó el mismo día del auto y la prisión de Fontcalent procedió a su puesta en libertad.

Retirada de pasaporte

La Audiencia ha acordado como medida cautelar la retirada de pasaporte y prohibición de salir del país durante la tramitación del procedimiento. El investigado deberá comparecer además los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial.

La defensa del hombre investigado por la muerte del joven en el complejo de ocio Laseda Gastro Village, en la zona del golf de la playa de San Juan, cuestiona que se trate de un homicidio doloso y plantea que se trata de una imprudencia en concurso con lesiones dolosas. A juicio del tribunal de la Audiencia que ha acordado la libertad bajo fianza del investigado, no puede descartarse la línea que plantea la defensa. Todo lo contrario, puede "acogerse como probable, sin que, con el grado de conocimiento que tenemos en este momento, podamos descartar tampoco el homicidio con dolo eventual", como sostiene la acusación particular ejercida por la familia del joven fallecido.

Por ello, considera la Audiencia que la probabilidad de una calificación definitiva como homicidio imprudente supone que la pena que se le pueda imponer sea muy inferior a la tipificada para el homicidio doloso, "lo que rebaja muy significativamente el riesgo de fuga. El investigado tendrá pocos motivos para huir y aceptar la inseguridad y alteraciones en su vida en caso de fuga, si contempla que la pena pueda ser suspendida o no supere los cuatro años de prisión", según señala el tribunal en el auto.

Prueba

Para la Audiencia tampoco existe peligro "de alteración de la prueba" por el hecho de que el investigado tenga relación con alguna persona que puede ser llamada como testigo en la causa. Asimismo, no aprecian que haya un riesgo significativo de reiteración delictiva por los "antecedentes policiales por delitos violentos" que alega la acusación particular. En este sentido, precisa el tribunal que "aunque, según hemos verificado, además de los policiales, el sujeto tiene antecedentes penales por lesiones y atentado, las anteriores condenas a penas de multa y de cuatro meses de prisión (esta última ya remitida) no comportan un estado que reclame la inocuización del sujeto mediante la privación de libertad".

Por todo ello, consideran que la fianza de 5.000 euros y las medidas cautelares impuestas bastan para evitar todos esos riesgos.