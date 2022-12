Un teniente coronel de la Guardia Civil que dirigió la investigación a los dos mandos de Torrevieja que están siendo juzgados en la Audiencia en Elche por cohecho impropio, coacciones, falsedad documental y lesiones declaró ayer en la tercera sesión del juicio que los dos acusados ordenaban inspecciones a establecimientos de forma arbitraria. Este oficial, que entonces era el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, aseguró que los dos mandos «orientaban» a qué locales había que ir y a cuáles no.

El instructor de las diligencias reiteró, a preguntas de los abogados defensores de los entonces capitán de la Compañía de Torrevieja y teniente jefe de la Patrulla Fiscal, que había locales que no se inspeccionaban y afirmó que a la hora de cerrar la investigación imputando a los dos oficiales tuvo más en cuenta las declaraciones prestadas por medio centenar de personas que los informes internos emitidos por el comandante jefe de Torrevieja y por el coronel jefe de la Comandancia de Alicante. Estos últimos informes internos descartaron favoritismo y arbitrariedades en las inspecciones a establecimientos.

Competencia

Asimismo, señaló que la Patrulla Fiscal inspeccionaba locales que no son de su competencia y que una frutería de la novia del capitán se benefició de la situación porque no se le inspeccionaba como al resto de establecimientos.

El teniente coronel también resaltó en la vista oral que muchos guardias civiles de base no quisieron declarar lo que ocurría «por miedo a represalias».

Además del teniente coronel, en el juicio también declararon varios guardias civiles que estuvieron o aún están destinados en el cuartel de Torrevieja y aunque indicaron que algunos establecimientos tenían más inspecciones que otros, ninguno confirmó que hubiesen recibido instrucciones para no inspeccionar la frutería de la novia del capitán.

Un agente de la Patrulla Fiscal declaró que inspeccionaron fruterías de Torrevieja pese a no ser su cometido pero afirmó que no recibió instrucciones de los mandos para dejar de inspeccionar algún local concreto, ni el entonces capitán de la Compañía le pidió que no denunciase o retirara alguna denuncia a un establecimiento.

Otro guardia civil manifestó que nadie le dijo que no se podía inspeccionar la frutería de la novia del capitán, que no le consta arbitrariedad en las inspecciones y que tampoco le pidieron que quitara alguna denuncia.

Quejas

Un tercer agente sí afirmó que en una ocasión inspeccionaron todos los locales de ocio del puerto excepto uno por orden del entonces teniente, lo que provocó quejas de los dueños del resto de establecimientos.

Sobre el consumo de copas gratis en locales por parte del capitán, dos agentes declararon que desconocen si abonaba las consumiciones. Un testigo que estaba de encargado en el pub donde se produjo el incidente entre el capitán y un cliente que iba a consumir droga en el aseo declaró que no presenció los hechos y admitió que en alguna ocasión invitó al oficial por ser cliente habitual del establecimiento. Este testigo trabajaba anteriormente en otro pub donde sí tenía órdenes del dueño de invitarlo. El juicio se reanudará el próximo mes de enero en la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche.