La Audiencia de Alicante sentó este viernes en el banquillo a los quince presuntos integrantes de una organización dedicada a la venta de marihuana y hachís a distintos países europeos simulando envíos de zapatos. En la primera sesión del juicio declararon diez de los procesados, de los que solo uno asumió haber participado en estos envíos. Un trabajo que hizo para una empresa de la que no dio ni un solo dato y para el que desconocía el contenido de los palés que transportaba. “Me llegaban los palés totalmente cerrados y precintados y yo me limitaba a hacer los portes”, aseguró. El resto negó cualquier vinculación con los envíos de marihuana o el cultivo de esta droga. Los cinco acusados que faltan por declarar comparecerán en la siguiente sesión del juicio, señalada el próximo 6 de febrero. La Fiscalía reclama penas que oscilan entre los ocho y los once años de prisión por delitos contra la salud pública, organización criminal, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

