Nuevo revés para la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid en el procedimiento judicial abierto en Benidorm por una presunta trama rusa de blanqueo de dinero del crimen organizado ruso en la Marina Baixa. La Audiencia Provincial de Alicante ha vuelto a desestimar un recurso de los fiscales José Grinda y Juan José Rosa y confirma así definitivamente el sobreseimiento libre de las actuaciones y alzamiento de las medidas cautelares acordado el pasado octubre por la juez del caso para 18 implicados en la causa. Dicho archivo se acordó en Benidorm después de anular la Audiencia la citación de los investigados para declarar al estar fuera del plazo de instrucción, que no se prorrogó por un error judicial.

La causa continuará, por tanto, para solo una docena de investigados de las casi 40 personas físicas que había inicialmente en el procedimiento, a las que hay que añadir una decena de empresas. Además de las 18 personas para las que el juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm decretó el sobreseimiento que ahora se confirma con el auto de la Audiencia, la jueza del caso ya lo archivó con anterioridad para otras cinco personas, entre ellas políticos del PP de Benidorm y Altea y miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Recurso

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó a finales de octubre un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante para pedir la revocación del auto de sobreseimiento libre de los 18 investigados por blanqueo y solicitó que se esperara a la conclusión de los informes policiales derivados de las entradas y registros en los domicilios de las personas detenidas en la macrooperación policial realizada en diciembre de 2020.

Sin embargo, la Sección Segunda, el mismo tribunal que ya invalidó las citaciones a 23 investigados de la trama rusa de blanqueo por haberse realizado fuera del plazo de instrucción y que ni siquiera admitió el anterior recurso de súplica de la Fiscalía contra dicha decisión, ha desestimado en un auto, notificado esta semana, la apelación presentada por los fiscales José Grinda y Juan José Rosa.

El tribunal de la Audiencia señala en los fundamentos jurídicos del auto que el Tribunal Supremo ya ha dictado varias resoluciones donde concluye que «lo que se actúe una vez concluido el plazo de instrucción no tiene validez alguna». Añade el auto que el recurso no puede ser estimado porque de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede incoarse procedimiento abreviado sin haber tomado declaración al investigado.

Medidas cautelares

El juzgado de Benidorm, que en agosto de 2021 ya acordó la devolución de joyas, ordenadores, teléfonos móviles, vehículos de alta gama y otros bienes confiscados en los 18 registros que llevó a cabo la Policía, incluidas numerosas armas que tenía de forma legal un abogado ruso apresado en Altea, deberá ahora levantar todas las medidas cautelares que aún estaban en vigor respecto a los investigados para los que se ha confirmado el sobreseimiento libre, entre ellas el bloqueo de cuentas bancarias y de inmuebles.

Entre las personas para las que se ha confirmado el sobreseimiento libre de las actuaciones figuran dos ciudadanos rusos que no llegaron a ser apresados y son para la Policía Nacional dos de los principales implicados en la trama por sus presuntos vínculos con el crimen organizado ruso y supuestamente encargados de canalizar hacia España el dinero para blanquearlo.