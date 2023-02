La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que la Guardia Civil sigue incumpliendo los riesgos laborales en la provincia de Alicante y muchos cuarteles carecen de sistemas de climatización para dar aire caliente o frío. Esta situación, según la AEGC, está provocando que los guardias civiles tengan que cambiarse con la actual ola de frío con temperaturas inferiores a los diez grados.

Según la AEGC, dos años después de sufrir el frio intenso de la borrasca ‘Filomena’ y de denunciar la carencia de aparatos de calor en muchos de los puestos de la Benemérita en la provincia de Alicante la situación sigue igual. "Si los agentes no quieren trabajar en un ambiente helado, sin guantes, abrigos, etc., son ellos mismos los que deben poner una solución al problema llevando de sus casas los calefactores", afirma la asociación.

La AEGC cita como ejemplos los vestuarios de puestos de la Guardia Civil tan importantes como Sant Joan, Xàbia, Altea, Dolores, Callosa del Segura, Pego, Guardamar, Pedreguer y el vestuario femenino de la prisión de Fontcalent. En estas dependencias, los componentes de cada unidad "se tienen que cambiar con las temperaturas actuales de menos de 10 grados en invierno o a más de 28 grados en temporada estival".

El problema se ha agravado en los últimos días, donde al comenzar los turnos de mañana y noche se han dado casos en unidades de costa donde en el exterior apenas se alcanzaban los 5 grados y los guardias civiles tenían que cambiarse con los vestuarios helados, algo que ha sido aún peor en cuarteles del interior de la provincia.

La AEGC señala en un comunicado que no entiende cómo la Guardia Civil, después de la experiencia de la borrasca "Filomena", "sigue sin dar una solución a un problema que sufren agentes y ciudadanos". Por ello, urgen a que la Guardia Civil ponga una solución a un problema por "la salud laboral de los guardias y bienestar de los propios ciudadanos".

"Si los responsables de solucionar estas deficiencias piensan que en unos meses ya no habrá problema porque se habrá ido el frio, AEGC les recuerda que llegaran las olas de calor y los agentes en vez de soportar frio tendrán que trabajar a más de 35 grados. Por lo tanto, consideramos que la Guardia Civil no puede seguir mirando para otro lado y dejar que los agentes sean los que pongan remedio porque entre sus obligaciones no está la de acondicionar su puesto de trabajo, esa es obligación de la Benemérita", concluye el comunicado de la asociación.