La Fiscalía y la acusación particular solicitan penas que suman ocho años y dos meses de prisión para un acusado de malos tratos habituales e intento de agresión sexual a su pareja en Novelda, a la que en una ocasión llegó a atarla con una correa de perro al cuello y la arrastró por toda la casa, según las acusaciones. La víctima no compareció ayer al juicio señalado en la Audiencia de Alicante alegando que no tenía medios para desplazarse desde Novelda y se suspendió la vista oral.

El acusado, defendido por el abogado Alejandro Rodríguez Vidal, está en prisión preventiva desde hace más de un año y su letrado solicitó al tribunal de la Sección Primera su puesta en libertad al no comparecer la víctima en el juicio, aunque aún no se ha pronunciado sobre la petición. La defensa solicita la absolución al negar el procesados los hechos. Convivencia Según la Fiscalía y la acusación particular, los hechos se remontan a los años 2020 y 2021. El acusado, con dos condenas anteriores por maltrato habitual y delito de violencia en el ámbito familiar, mantuvo una relación sentimental con una mujer desde principios de 2020 y aunque inicialmente vivían separados, la pareja no pudo regresar a Madrid a causa del covid y comenzaron a convivir en el domicilio de él en Novelda. Las acusaciones sostienen que desde el comienzo de la convivencia controlaba todas las acciones que realizaba su pareja, hasta el punto de estrellar su teléfono móvil contra la pared, borrarle todos los contactos y recriminarle su actitud. La situación fue empeorando hasta llegar a julio de 2020, fecha en la que el acusado presuntamente la encerró en el domicilio, la tiró al suelo y la ató con una correa de perro al cuello para arrastrarla por toda la vivienda. Según la víctima, en otras ocasiones le dio puñetazos en las costillas y llegó a perder el conocimiento cuando la agarró del cuello intentando estrangularla. Agresión El intento de agresión sexual denunciado ocurrió la madrugada del 20 de julio de 2020. Según los escritos de acusación de las partes, la mujer estaba durmiendo cuando el procesado entró en la habitación e intentó agredirla sexualmente y la abofeteó antes de marcharse después de decir ella que iba a llamar a la Guardia Civil. En marzo de 2021 ya fue condenado por maltrato a esta misma pareja en diciembre de 2020 a la pena de prohibición de acercarse a menos de 300 metros y de comunicarse con ella durante seis meses. Sin embargo, en julio de 2021, cuando aún estaba en vigor el alejamiento, el acusado estaba con ella por una calle de Novelda cuando comenzaron a discutir porque ella quería volverse a Madrid. En ese momento la agarró fuertemente del brazo y una persona que iba en su coche y presenció la escena se paró para ofrecerle ayuda. La pareja del acusado se metió en el coche y se marchó del lugar. Esta situación, según la Fiscalía, produjo en la mujer un cuadro clínico compatible con un trastorno de estrés postraumático y precisa tratamiento. Las acusaciones consideran al procesado autor de tres delitos de maltrato y uno de agresión sexual en grado de tentativa, hechos por los que piden penas que suman ocho años y dos meses de prisión. La Fiscalía pide además que indemnice a la víctima con 4.000 euros por los daños morales y la acusación particular solicita 6.000 euros.