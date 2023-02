Los tres acusados de participar en la muerte a tiros de un hombre de 41 años que fue asesinado a plena luz del día en 2019 en la playa de Muchavista, en El Campello, se han desvinculado de su participación en el crimen en la primera sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia de Alicante, incluido el procesado al que intervinieron en su domicilio varias armas de fuego, entre ellas la usada para disparar dos veces en la cabeza a la víctima. La Fiscalía sostiene todo lo contrario e inicialmente solicita para cada uno más de 21 años de prisión al considerar que fueron contratados para matar al hombre porque había llevado a cabo un «vuelco» -robo- de droga a un narcotraficante no identificado. El fiscal ha retirado la acusación de tenencia ilícita de armas para el presunto sicario al haber sido condenado ya por ello en Madrid a cuatro años y tres meses de prisión.

Los hechos enjuiciados ocurrieron el 14 de septiembre de 2019. Según la acusación de la Fiscalía, cinco días antes, uno de los acusados, de origen colombiano, se trasladó desde Madrid hasta Alicante y se alojó en una vivienda de El Campello donde se hospedaban también los otros procesados. El Ministerio Público sostiene que la víctima se dedicaba a hacer «vuelcos» de droga y «alguien» contrató a uno o dos sicarios para matarlo. Uno de ellos era el procesado de origen colombiano, mientras que los dos españoles que se sientan en el banquillo de los acusados le dieron cobertura a los sicarios para cometer el crimen, según el fiscal.

Para cometer el crimen, siempre según la acusación pública, se desplazaron en un coche Mini de color rojo sustraído en Madrid al que colocaron placas de matrícula de otro coche para no ser descubiertos. Sobre las 14.15 horas del 14 de septiembre, la víctima fue tiroteada cuando se encontraba paseando a su perro por la calle Alcalde Josep Poveda Verdú, cerca de su casa, junto al centro comercial de Villa Marco en la playa de Muchavista. El autor se acercó por la espalda a la víctima y de forma inesperada y sorpresiva le disparó dos veces en la cabeza con una pistola glock del calibre 9 mm Parabellum.

La muerte fue inmediata y los implicados se dieron a la fuga en el mismo coche, que fue encontrado el 10 de octubre en un aparcamiento de tierra en Sant Joan d’Alacant pero pintado de negro.

En este coche, según el fiscal, la Guardia Civil encontró huellas dactilares de uno de los acusados en un bote de zumo y aunque su perfil no salía inicialmente en las bases de datos fue identificado con posterioridad cuando estaba en prisión por otro delito. Un hermano de este implicado huyó a Colombia tras el crimen y allí esta en prisión por una tentativa de homicidio, según la Guardia Civil.

Defensa

Los tres acusados, defendidos por los abogados Roberto Sánchez Martínez, José Manuel Alamán y Josep Carles Reig, se han declarado inocentes en la primera sesión del juicio y sus letrados han indicado que no hay pruebas objetivas y sólidas de su participación en los hechos.

En el caso del varón de origen colombiano considerado por la acusación como uno de los sicarios contratados para ejecutar el crimen, el acusado ha explicado que le intervinieron armas de fuego en su domicilio de Collado Villalba en Madrid pero alega que allí vivían tres personas más y que las pistolas llegaron por su hermano y que únicamente le ofrecieron 200 euros por revisar su estado de funcionamiento dado que tiene conocimiento al haber estado en el Ejército de su país. Este procesado ha admitido que viajó con su hermano a El Campello pero niega haber disparado a la víctima y criticó al fiscal por calificarle de sicario. «No soy un asesino y no he matado a nadie; los colombianos no somos asesinos», ha indicado para concluir su declaración.

Otro acusado también ha negado su participación en el crimen y ha explicado que pagó 14.400 euros por el alquiler anual del chalet donde luego se alojaron los dos presuntos sicarios, pero que solo vivió allí dos semanas porque se reconcilió con su pareja y lo realquiló al tercer procesado.

La misma declaración de inocencia la ha realizado el tercer procesado, quien ha señalado que a través de una prostituta que estuvo en su casa le ofrecieron 2.000 euros por alquilar el chalet una semana-él pagaba 1.200 euros al mes- y se marchó ese tiempo a casa de su hermano.

El juicio se reanuda este martes en la Audiencia con la declaración de testigos y se prevé que el jueves pueda entregarse el objeto del veredicto al jurado popular para que delibere sobre la culpabilidad o no de los tres acusados del crimen.