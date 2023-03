Un nuevo caso de agresión xenófoba en Alicante ha sacudido a la provincia. La historia de la mujer venezolana agredida en el municipio de Rojales tras un accidente de tráfico ha causado una gran indignación en la sociedad, que ha condenado enérgicamente este tipo de actitudes, y se ha hecho viral en las redes sociales, donde se han multiplicado los mensajes de apoyo a la víctima y de repulsa a las agresoras.

Adriana González, quien antes de emigrar a España era profesora de la cátedra de Diseño Gráfico en la Universidad Central de Venezuela, relató que "dos conductoras ebrias venían en sentido contrario por el carril en el que yo debo conducir y me han impactado de forma frontal. Al bajarme del coche, se han dado cuenta de que era latina y, pues, esto las ha puesto lívidas de la rabia".

Según el relato de la víctima, Adriana González, una mujer venezolana residente en España, las dos mujeres, en visible estado de embriaguez, comenzaron a atacarla tanto física como verbalmente tras de ver que eran latinoamericanos. Además, la agresión xenófoba ocurrida en la provincia de Alicante quedó registrada en un video en Instagram publicado por la joven agredida.

En el video, se puede ver cómo una de las mujeres ataca a González diciéndole: "Puede venir la policía, yo he cometido un error y ya está, no pasa nada, pero tú eres 'machupichu', eres una indígena. A mí la guardia me va a juzgar por un delito vial, pero tú eres 'machupichu' y aquí en España eres una puta basura".

Tal y como cuenta Adriana y puede verse en el vídeo viral, tras la llamada del su novio a la policía, las agresoras se pusieron violentas comenzaron a golpearla mientras ella pedía ayuda: "A mí me han tirado al suelo, me han golpeado, arañado y mordido". Las atacantes también intentaron agredir a Adrián, pero este logró evitar enfrentarse a ellas.

La joven venezolana ha subido varias publicaciones en las redes sociales en las que se pueden ver las supuestas lesiones de la agresión xenófoba en la provincia de Alicante. Según su testimonio, sufrió una rectificación de la lordosis cervical, mordidas, un edema en la parte trasera de su cabeza y un esguince de tobillo.

Habla Adriana González, la venezolana víctima del ataque racista, perpetrado por dos Impresentables Heces en estado de ebriedad en Alicante, España “Al darse cuenta que era Latina me tiraron al suelo, me golpearon. La joven presenta edemas, lesión cervical y esguince. pic.twitter.com/bdn6AzGb6q — AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) 1 de marzo de 2023

La cuenta de Instagram 'Es.decirdiario', que también ha compartido el vídeo de la agresión xenófoba sufrida por Adriana González en Alicante, ya cuenta con casi 500.000 reproducciones y 30.000 likes en una publicación que ha generado más de 2.000 comentarios: "Os pido disculpas en nombre de los verdaderos españoles. Siento que hayáis pasado por ese momento tan indeseable. Siento vergüenza del comportamiento de esas mujeres. Ánimo y un abrazo a los dos". Entre las respuestas se encuentran diferentes personalidades públicas, como la presentadora de televisión Nagore Robles: "Qué vergüenza... Es lamentable su comportamiento. Qué horror que muchas personas tengan que pasar por algo así. Ojalá estén ya en la cárcel".

Pese a esto, Adriana González no se amedrentó y ha asegurado que ya ha presentado una denuncia por agresión física y un delito de odio contra ella.