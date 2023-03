La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado este jueves a un ciudadano británico de 63 años a tres años de prisión por el incendio que arrasó dos hectáreas y media del parque natural de Sierra Helada en Benidorm y ha acordado su expulsión del país el próximo 31 de mayo y la prohibición de regresar a España durante un periodo de diez años.

El acusado deberá pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de casi 12.000 euros a la Generalitat y a la Diputación, que ejercen la acusación particular, por el coste de las labores de extinción del incendio provocado, según la sentencia anticipada «in voce» por el magistrado presidente del tribunal que ha enjuiciado los hechos.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de cuatro prisión de cuatro años por un delito de incendio en espacio natural protegido y antes del inicio de la vista oral en la Sección Segunda se ha alcanzado con la defensa, ejercida por el abogado Israel Muelas Mollá, y con las acusaciones particulares este ventajoso acuerdo para el acusado, que le permitirá salir de prisión en breve, ya que está encarcelado desde que fue detenido por el incendio del 22 de junio del pasado año en Sierra Helada.

A pesar de que el fuego quemó dos hectáreas y media, los daños medioambientales han sido valorados en sólo 179 euros, según resaltó el abogado defensor.

Tres focos

Según los hechos reconocidos por el procesado en la Sección Segunda de la Audiencia, el 22 de junio de 2022 prendió fuego mediante aplicación directa de llama en tres puntos distintos con la intención de destruir el paraje natural del Mirador de Sierra Helada, en Benidorm.

A pesar del fuerte viento de poniente que soplaba ese día, el acusado provocó el incendio muy cerca de varias viviendas, aunque no se vieron finalmente alcanzadas y el fuego afectó a dos hectáreas y media de matorral bajo y algún pino aislado.

El hombre fue detenido por la Policía Local tras bajar del monte y en el momento del arresto portaba una mochila con los útiles necesarios -mecheros- para provocar el fuego.

Durante la investigación no se ha descubierto el motivo de provocar este incendio, ya que el acusado, al no que no se la detectado ninguna patología que afecte a sus capacidades, nunca había admitido su culpabilidad hasta la celebración ayer del juicio.

Aunque se ha fijado la fecha del 31 de mayo para la expulsión, el tribunal ha decidido que siga en prisión hasta que se materialice su salida del país. El acusado es originario de Escocia y el próximo 31 de mayo ya habrá cumplido once meses y seis días en prisión, lo que equivale a casi un tercio de la pena de tres años de cárcel que se le ha impuesto.