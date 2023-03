El bailaor Rafael Amargo causó lesiones a dos policías nacionales de Madrid que le detuvieron este jueves por la noche al llegar a la estación de tren en Alicante, donde tenía previsto actuar en un restaurante italiano del Casco Antiguo, como presunto autor de delitos de tráfico de drogas y atentado a la autoridad. A uno de los policías le mordió en una mano y al otro le lesionó en una rodilla y le rompió las gafas de un cabezazo durante el forcejeo que mantuvieron para reducirlo, según fuentes cercanas al caso.

Amargo también presenta lesiones en un hombro del forcejeo con la Policía al resistirse a la detención cuando salía de la estación de Adif y continúa detenido en los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante, donde estará recluido hasta pasar a disposición judicial mañana sábado.

"Están jugando con el pan de mis hijos"

Rafael Amargo, asistido en Alicante por la abogada Raquel López-Varela Celdrán en nombre de su abogado, Jaime Caballero, se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar ante los agentes de la Comisaría de Distrito Centro de Madrid que le investigaban por tráfico de drogas. Sin embargo, el bailaor ha expresado, a través de la abogada, su malestar con la Policía: "Estoy destrozado, me están acosando y no me dejan trabajar; están jugando con el pan de mis hijos".

Además del arresto del bailaor, la Policía Nacional también identificó a la pareja del artista cuando llegó en autobús de Madrid sobre las once de la noche, pero no fue detenida y no le intervinieron droga, únicamente una pipa para fumar "cristal", metanfetamina. La actuación de la Policía de Madrid se llevó a cabo en colaboración con agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante.

Pendiente de un juicio por tráfico de drogas

La detención de Amargo se ha producido tras el arresto el pasado febrero en Madrid de un hombre de 31 años y de origen dominicano que distribuía sustancias estupefacientes a diez puntos de venta de droga, entre ellos varios que presuntamente controlaba el bailaor, según fuentes policiales.

La Policía registró la casa de este hombre en el distrito madrileño de Tetuán e intervino diferentes cantidades de cocaína rosa y blanca, metanfetamina, éxtasis, ketamina y otras sustancias. El artista granadino fue denunciado el pasado verano por varios vecinos a causa del trasiego de politoxicómanos en su residencia de la calle del Espíritu Santo, en el barrio madrileño de Malasaña.

Fuentes cercanas a la defensa de Rafael Amargo, que tiene pendiente un juicio por tráfico de drogas en el que se enfrenta a una petición de 9 años de cárcel de la Fiscalía, afirman que el bailaor está en libertad con medidas cautelares por la anterior causa, como retirada de pasaporte y personaciones cada quince días en el juzgado. Por ello, no entendía que fueran a detenerlo cuando fue abordado por dos agentes de paisano al llegar en tren a Alicante.

Según su versión, le comunicaron que estaba detenido y que debía acompañarles a la Comisaría, pero no quisieron aclararle el motivo del arresto. Todo este encuentro estaba siendo grabado por uno de los agentes y el bailaor, según su defensa, le pidió hasta en tres ocasiones que dejara de grabar y cuando le quitó la cámara se inició el forcejeo que terminó por los suelos.

Los policías de Madrid solicitaron apoyo dada la resistencia que ofrecía el bailaor y acudieron patrullas de Alicante que auxiliaron a sus compañeros y finalmente pudieron detenerlo y trasladarlo a la Comisaría Provincial, donde ha pasado la noche y sigue recluido.