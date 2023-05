Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen más factores de riesgo de suicidio que el conjunto de la ciudadanía y por ello la media de casos de autolisis de agentes duplica e incluso triplica a los de la población en general. Sin embargo, pese a ser importante, la psicóloga y policía nacional Mónica Blasco recuerda que «es un problema importante de salud pública en general. Tenemos más factores de riesgo, pero el problema está ahí para toda la sociedad, aquí no se libra nadie». Blasco reconoce que tener acceso «a métodos letales», como disponer de un arma las 24 horas del día, es un factor de riesgo importante, pero indica que hay otros que comparten con el resto de la ciudadanía y añade algunos propios de la profesión, como la dificultad de conciliación, los traslados de una provincia a otra, los horarios y el hecho de tener «un trabajo muy estresante», donde realizan intervenciones en las que muchas veces está en juego la vida o la libertad de las personas.

Blasco es vicepresidenta de la Asociación Ángeles de Azul y Verde y participará el próximo lunes en una jornada sobre prevención del suicidio organizada con la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), dirigida a guardias civiles, policías nacionales y policías locales de la provincia. Los interesados pueden inscribirse en el mail formacion@angelesdeazulyverde.org y la jornada tendrá lugar el día 15 de 16 a 21 horas en una sala cedida por la Comandancia de Alicante a APROGC.

La Asociación Ángeles de Azul y Verde esta formada por voluntarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de profesionales de la salud mental y se ofrecen a los agentes como un recurso más de prevención del suicidio y para prestar apoyo emocional a compañeros que están pasando un mal momento. En la jornada, donde además de Mónica Blasco Roldán estará la guardia civil y psicóloga María José López Rozada, vocal de la misma asociación, se hablará a los asistentes de la prevención del suicidio, sobre los mitos, los factores de riesgo, los factores protectores o las señales de alerta para actuar antes de que se produzca el fallecimiento. Asimismo, la formación incluye una parte más práctica para que los policías y guardias civiles «sepan enfrentarse a las conductas suicidas en curso en su propio trabajo. Eso les ayuda también a enfrentarse a una conducta suicida de un compañero, de un familiar o de cualquier persona», explica Mónica Blasco.

Se trata de darles unas pautas de actuación a los agentes para cuando tienen que acudir a un fallecimiento por suicidio: «cómo comunicarse con la familia e intentar apoyarla, cómo comunicar malas noticias a la familia o cómo saber decirles cuando no están en el lugar que su familiar ha fallecido y darles unas pautas para que esas situaciones les estresen menos y sepan controlarlas», señala la experta.

Muertes

Las cifras de suicidios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se mantienen altas, por encima de la media de la población general, «pero tampoco puedes decir hay una tendencia al alza». Mónica Blasco prefiere no hablar de cifras porque no son oficiales, ya que el INE no facilita estos datos. No obstante, los últimos publicados hace unos meses indicaban que el pasado año se suicidaron 28 agentes en España, mientras que en 2021 fueron 34.

El delegado provincial de APROGC, Cristian José García Sánchez, considera necesario incidir en la formación de prevención en conductas suicidas, ya que «además de ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el colectivo más afectado, en su trabajo diario se pueden encontrar actuaciones donde un ciudadano se vea en una situación con intenciones suicidas».

La vicepresidenta de la Asociación Ángeles de Azul y Verde a segura que los suicidios se pueden reducir en todas las profesiones, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y destaca que «la propia Administración está haciendo muchas cosas para prevenirlo, porque sabe que es un problema dentro de la Policía y la Guardia Civil». Según Blasco, «se necesitan muchos apoyos y dar partidas presupuestarias, que no suelen ser suficientes». El Cuerpo Nacional de Policía aprobó en 2020 un plan de prevención del suicidio y «está poniendo en práctica muchas de esas cosas que refleja el plan».

Medidas

Blasco afirma que hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir el suicidio en las Fuerzas de Seguridad. Considera que «dentro de la Policía hay que meter más facultativos y gente especializada y dar más formación, no solo en prevención de suicidios, sino también en gestión emocional, en gestión de estrés, gestión de grupos, que los jefes sepan llevar grupos, que sepan motivar y liderar».

«Hasta hace bien poco, como en la sociedad no se hablaba tampoco de esto, las direcciones generales tampoco han puesto remedio. No era algo que preocupara a la sociedad en general», indica Blasco. Sin embargo, añade que ahora «en las academias se empieza ya a dar más gestión emocional, de estrés... y eso es un cambio que no se puede dar de un día para otro».