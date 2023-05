La Audiencia de Alicante ha juzgado este martes a un acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que se citó el 1 de diciembre de 2019 en la playa de San Juan tras estar varias semanas conversando a través de Tinder, una aplicación de citas. La Fiscalía y la acusación particular solicitaron al tribunal de la Sección Décima que condene al procesado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 6.000 euros, mientras que la defensa reclamó la absolución al achacar la denuncia a «una confabulación».

El acusado declaró en el juicio que el día de los hechos estuvo con la mujer en una cafetería y en un pub de la playa de San Juan, donde estaban unos amigos y bebieron unas cervezas. Al final acudieron a un 24 horas y comió algo que «le debió sentar mal y vomitó». Acudieron a su casa en Mutxamel, la mujer le pidió un pijama y tras acostarse mantuvieron relaciones sexuales consentidas, según el acusado.

El procesado añadió que durmieron abrazados y que al día siguiente se despidieron sin problemas, pero luego comenzó a enviarle mensajes y como él había retomado su relación con su novia no quiso. Sin embargo, a los cuatro o cinco días quedaron porque le dijo que tenía una enfermedad de transmisión sexual y «estaba preocupado». El acusado niega que agrediera sexualmente o drogara a la mujer y achaca la denuncia a que ella «se molestó porque volví con mi novia».

Denuncia ratificada

Por su parte, la mujer afirmó que estaba en Tinder para practicar idiomas y hacer amigos, pero no por sexo. Ratificó su denuncia y dijo que le metió medio arrastrándola en su casa, que se puso un pijama y se tumbó en la cama. Luego, según la denunciante, se despertó cuando le bajó los pantalones y estaba haciéndole sexo oral. «Le dije que no quería», aseguró entre sollozos la mujer, quien añadió que eyaculó luego en su espalda. Al despertarse no recordaba nada, pero «sabía que algo estaba mal». Tras marcharse a su domicilio se lo contó a un amigo y éste le dijo que tenía que denunciarlo.

Dos policías aseguraron que vieron mal a la mujer cuando acudió a denunciar lo ocurrido y amigos del acusado que coincidieron en el pub declararon que ambos estuvieron bebiendo y besándose sin problema alguno. Uno de ellos afirmó que él también llegó a tener conversaciones en Tinder con la denunciante pero empezó a agobiarle, vio que era problemática y no quedó con ella. La novia del acusado afirmó que conoce a la denunciante al tener casa en la misma urbanización de la playa de San Juan y afirma que debía estar obsesionada con su pareja.