La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a una mujer española de 40 años acusada de robar un teléfono móvil valorado en 1.000 euros a un turista del Reino Unido utilizando el método conocido como "hurto cariñoso". La Policía recuperó el teléfono móvil sustraído y se lo devolvió a la víctima, que estaba de vacaciones en Benidorm.

Según ha informado la Comisaría Provincial, los hechos ocurrieron recientemente cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana se percató de la actitud nerviosa de una mujer al darse cuenta de la presencia policial en el lugar. Los agentes la observaron discretamente y vieron que mientras que se iba acercando y cuando pensaba que los agentes no la veían intentó deshacerse de un teléfono móvil arrojándolo al suelo.

En ese instante, los agentes decidieron intervenir e interceptaron a la mujer. Le preguntaron por la procedencia del teléfono móvil y le pidieron que diera muestras de que el mismo era de su propiedad. Sin embargo, la mujer desconocía por completo cómo funcionaba el teléfono e incluso no era capaz de desbloquearlo para su uso.

Asimismo, no dio ninguna contestación fiable a los agentes sobre la procedencia del mismo. Por si fueran pocas sospechas, los policías pudieron ver que el teléfono estaba configurado en inglés y que en el fondo de pantalla aparecía la foto de dos varones que, no sólo no tenía nada que ver con la mujer que lo portaba, sino que llevaban puestas las camisetas de un equipo de fútbol inglés.

Turista de vacaciones

Ante tales hechos los agentes detuvieron a la mujer e intervinieron el terminal telefónico con el fin de poder averiguar su procedencia. Mientras que se realizaban las gestiones, el teléfono móvil intervenido comenzó a sonar, por lo que los agentes contestaron la llamada y consiguieron hablar con la víctima, quien se trataba de un turista del Reino Unido que se encontraba de vacaciones en la ciudad.

Según relató a los agentes, había salido por la noche y una mujer, posiblemente acompañada por un varón, se acercó a él hablando en inglés y le abrazó amistosamente cuando iba camino de su hotel y que, posteriormente, cuando llegó al hotel, se dio cuenta de que le faltaba el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo, recordando este hecho concreto y la posibilidad de que fuera ese el instante en el que le sustrajeron el terminal.

La víctima fue citada para comparecer en dependencias policiales y comprobó que el terminal telefónico que la detenida llevaba era de su propiedad, por lo que los agentes le devolvieron satisfactoriamente el teléfono a su legítimo propietario.

Consejo de la Policía

La Policía Nacional aconseja desconfiar de todas aquellas personas desconocidas que se nos acercan demasiado y que, utilizando cualquier pretexto, nos agarran de un modo demasiado amigable, puesto que podríamos estar siendo víctimas de un delito de hurto en cualquiera de las modalidades hoy conocidas como es el hurto cariñoso.

Esta modalidad de hurto, es generalmente cometido por mujeres que actúan a veces con otro compinche y que halagan a la víctima cariñosamente mientras que la abrazan o cogen de las manos y brazos con el fin de hurtarles el teléfono móvil, relojes de alta gama y otras joyas, siendo sus víctimas tanto hombres como mujeres. A través del siguiente enlace se pueden consultar más consejos de la Policía Nacional https://fb.watch/l7ToBbeqgG/