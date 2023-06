Llevaba más de diez años huido de la Justicia y ha sido detenido en Alicante por una oleada de ciberestafas a través de web fraudulentas. Una denuncia desde Vizcaya puso en marcha las pesquisas que han desembocado en su detención, pero se calcula que puede haber más de 200 perjudicados en toda España. La Comandancia de la Guardia Civil ha informado que llegó a suplantar la identidad de más sesenta personas y de siete empresas para cometer estos cibertimos. Con cuatro teléfonos móviles podía gestionar el dinero que le entraba a través de aplicaciones de pago para desviarlo hacia otras cuentas y hacerlo desaparecer. Se estima que habría podido estafar más de 55.000 euros.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Zenigata ha procedido a la detención de una persona que se dedicaba a estafar desde una conocida plataforma de compraventa online. Al detenido llevaba más de una década huido de la justicia, se le atribuyen los supuestos delitos continuados de estafa y usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y contra la propiedad industrial.

En la operación se ha logrado identificar a 233 personas en todo el territorio nacional que podrían haber sufrido estas estafas, así como a 61 personas y 7 empresas a quienes les habían suplantado la identidad y que habían sido estafadas. Los agentes han localizado más de 180 cuentas bancarias utilizadas para desviar el dinero de las estafas. Se estima que el autor habría podido estafar más de 55.000 euros.

La operación se inició en enero del pasado año, cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de una persona en Bizkaia, donde manifestaba haber sido víctima de una presunta estafa, al adquirir una consola de videojuegos a través de Internet y nunca recibir el producto. Por tal motivo, los agentes iniciaron una investigación donde pudieron comprobar cómo una persona estaba ofertando productos a través de páginas web fraudulentas simulando el nombre y el logo de comercios reales.

Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil pudo comprobar que esta persona estaba utilizando cuentas bancarias a nombre de terceras personas sin su consentimiento y así como recibir el dinero de las ventas. Igualmente, se pudo averiguar que disponía de varios números de teléfono para recepcionar los pagos a través de una conocida aplicación de pago telefónico instantáneo. Con todos estos indicios, los agentes logrando localizar el domicilio del autor así como un trastero a pocos kilómetros de su vivienda, donde se sospechaba que escondía toda la infraestructura necesaria para acometer las estafas en la provincia de Alicante. De los registros practicados, los agentes hallaron múltiples tarjetas bancarias, teléfonos móviles para las extracciones del efectivo, y paquetería de compras realizadas por el detenido, todo ello a nombre de personas a las cuales había suplantado la identidad.

Asimismo, en el trastero se halló un sistema formado por cuatro teléfonos móviles conectados en una misma red mediante el cual podía gestionar el dinero entrante de las estafas y rápidamente moverlo a diferentes cuentas para ocular su rastro. Cabe destacar, que el detenido había puesto especial empeño en evadir la acción policial y judicial ya que tomaba diferentes medidas de seguridad para no ser localizado, como eran la realización de sus pagos habituales con tarjetas a nombre de otras personas o no figurar como titular de ningún contrato o suministro.

El estafador abría un negocio on-line en Internet copiando el nombre y datos de una tienda real. Atraía a sus víctimas con precios ligeramente inferiores a los de otros comercios. Cuando los clientes no recibían el producto lo reclamaban y en ese momento, el autor les informaba que para hacer efectiva la devolución del dinero por el seguro de compras, el comprador tenía que aportar una fotografía de su DNI por ambas caras. Las personas que accedían a enviar la documentación no sólo eran estafadas sino que sus datos eran utilizados para activar cuentas bancarias y teléfonos móviles para seguir estafando.

Cabe destacar que el autor, que llevaba más de 15 años de experiencia en la realización de estafas, tenía tal fijación, que incluso utilizó la identidad de su ex pareja para efectuar engaños y obtener números de cuenta y líneas de teléfono móvil.

Consejos

La Guardia Civil ha dado varios consejos para evitar las estafas on line. Al comprar por internet asegúrese de que la web es legítima. No se fíe de precios llamativamente bajos. No se conforme con que aparezca una dirección, un número de teléfono u opiniones de otros compradores ya que estos son elementos fácilmente falsificables. Ante la más mínima sospecha busque el nombre de la tienda en Internet, reseñas en sitios de confianza o comentarios en foros. Toda precaución es poca. Si ha sido estafado debe denunciar aunque el importe no sea alto. Los delincuentes realizan numerosas estafas pequeñas para acumular grandes cantidades.

La operación ha sido desarrollada por Equipo @ y EDITE (Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Bizkaia, que han contado con la colaboración de la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante y dirigida por Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao. La investigación continúa abierta, para la identificación de otros perjudicados, por lo que si usted ha sido víctima de una estafa de similares características, debe ponerlo en conocimiento a la mayor brevedad posible.