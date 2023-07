La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Alicante han acogido este martes sendas concentraciones de repulsa por el asesinato machista de una mujer en Antella (Valencia). El subdelegado del Gobierno en Alicante, Carlos González, y los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros asistentes, han guardado un minuto de silencio para condenar el crimen y en memoria de la mujer asesinada.

En la puerta del Ayuntamiento, el alcalde y miembros de todos los grupos municipales, incluido Vox, también han guardado un minuto de silencio como señal de condena por este crimen, "especialmente dramático al haberse producido en presencia del hijo menor de la víctima", recuerda el Consistorio en un comunicado.

Estas concentraciones se han repetido en otros consistorios de la provincia, ya que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias había convocado a todas las corporaciones locales a concentrarse por este suceso en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha presidido el minuto de silencio que se ha guardado a las puertas del Palau del Temple, sede de la Delegación del Gobierno, en repulsa por el último caso de violencia machista en la localidad de Antella.

Al finalizar el acto la delegada del Gobierno ha mostrado su “repulsa y condena” ante este nuevo caso de violencia machista, al tiempo que trasladado “todo el apoyo para la familia y amigos” de la víctima.

Bernabé ha destacado que la violencia de género, es “una lacra social que arrasa a las mujeres, que hay que combatirla y que, para ello, es necesario nombrarla”. La delegada ha insistido en que “no se puede retroceder sobre un consenso social, y no se puede por las 1.212 mujeres asesinadas en España desde 2003, por ellas, sus familias y por los que lloran sus muertes”. “No podemos romper un consenso social por un negacionismo absurdo que no respondes a la realidad”, ha añadido. La violencia de género, ha dicho la delegada, “mata a las mujeres por el hecho de ser mujer. No valen subterfugios, no valen mentiras, no vale salirse de pancartas, y no vale confrontar desde las instituciones un consenso social que existe desde hace décadas”.

Con este caso de violencia machista, se eleva a 2 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en la Comunidad Valenciana en lo que llevamos de año y 28 en toda España.