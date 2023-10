Tan sólo tiene 27 años pero la Policía Nacional le considera un peligroso «hacker» de la red de estafas informáticas que consiguió unos beneficios de unos tres millones de euros tras engañar a más de un millar de víctimas. Este joven fue apresado en Altea y figura entre los 34 detenidos en Madrid, Málaga, Huelva, Murcia y Alicante de un grupo criminal que disponía de datos de cuatro millones de personas y cometió varias modalidades de fraudes a través de internet, como ya publicó este diario. La Policía le tiene catalogado como uno de los investigados principales y más peligrosos del entramado desmantelado, pero no llegó a ingresar en prisión, como otros líderes de la red. El joven, que fue el único detenido en la provincia de Alicante, pasó a disposición judicial en Benidorm y tras ser asistido por el abogado Aitor Esteban Gallastegui salió en libertad previo pago de una fianza de 8.000 euros.

Los investigadores han comprobado que el joven se encargaba de facilitar a otros miembros de la red los datos necesarios para lanzar estafas masivas a víctimas de todo el país y una vez que se consumaban los fraudes recibía altas sumas de dinero en criptomonedas.

Según la Policía, este apresado, además de estar capacitado para ejecutar estafas masivas de alto nivel, presuntamente proporcionaba a otros delincuentes bases de datos y herramientas informáticas que se manejan de forma más intuitiva para que también cometieran fraudes similares.

El joven ya había sido detenido con anterioridad en 25 ocasiones en Elche, Crevillent y Aspe por delitos de estafa, robos con fuerza, lesiones, malos tratos y asociación criminal.

La organización a la que presuntamente pertenecía este hacker detenido en Alicante comenzó a ser investigada por un fraude masivo a entidades financieras pero se dedicaba a cometer todo tipo de estafas informáticas, como «smishing», «phishing», «vishing», la estafa del «hijo en apuros», manipulación de albaranes de entrega de empresas tecnológicas y campañas donde simulaba ser empleados de empresas de suministro eléctrico.

Financiera

La alerta policial saltó el pasado febrero una financiera de una conocida cadena de hipermercados detectó que estaban estafando a sus clientes. Los estafadores accedieron a los datos de los clientes y pedían créditos a su nombre. El dinero era ingresado en las cuentas de los clientes pero al día siguiente les llamaban simulando ser empleados de la financiera del hipermercado para comunicarles que les habían ingresado por error una cantidad de dinero y debían devolverlo a una cuenta bancaria que les facilitaban y que lógicamente estaba controlada por la red de estafadores. Con este sistema lograron estafar más de 160.000 euros a 91 personas.

El mismo «modus operandi» utilizaron con una financiera dedicada a la concesión de préstamos rápidos. Aquí la cifra de afectados ronda los 900 y el montante del dinero estafado asciende a casi 300.000 euros.

Una tercera estafa cometida por la trama fue mediante campañas de «vishing», donde los delincuentes llamaban a establecimientos de hostelería haciéndose pasar por empleados de compañías eléctricas y les amenazaban con cortarles la luz si no realizaban una transferencia inmediata de dinero por un supuesto impago de factura que no era real. Once víctimas cayeron en la trampa y enviaron más de 33.000 euros a miembros de la red desarticulada.

Fraude bancario

Los estafadores también llevaron a cabo campañas de «phising» y «smishing» suplantando la identidad de entidades bancarias. Realizaron envíos masivos de sms alertando de una brecha de seguridad en las cuentas bancarias de las víctimas y les instaban a pinchar en un enlace que les redirigía a una web fraudulenta de sus bancos y donde obtenían la información necesaria para desvalijar su dinero. Con este fraude la red estafó algo más de 101.000 euros a 58 víctimas.

Con la popular estafa del hijo en apuros, donde enviaban sms pidiendo dinero a los progenitores con la excusa de haber perdido el móvil y tener un problema urgente, también estafaron unos 34.000 euros a 24 víctimas.

Otra entidad dedicada a la concesión de préstamos también sufrió un perjuicio de unos 95.000 euros en poco más de un mes, pero la víctima de la estafa mayor cometida por la organización ha sido una multinacional de productos de electrónica. Uno de los detenidos es un extrabajador de esta empresa y se apropiaron de material tecnológico valorado en casi dos millones de euros. El material informático y electrónico era desviado de los proveedores a la organización, sin pasar por la multinacional que los había comprado.