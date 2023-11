Abogadas y abogados alicantinos han lanzado un comunicado rechazando de manera "absoluta" la Declaración Institucional aprobada en la sesión extraordinaria del Colegio de la Abogacía de Alicante, el pasado 10 de noviembre de 2023, rechazando el acuerdo entre PSOE y Junts Per Catalunya. En dicha declaración se alegó que el acuerdo político "no respetaba la separación de poderes". En el comunicado firmado por letrados y letradas se destaca que " No corresponde a la junta de gobierno convertirse en una defensora del poder judicial" y se detalla punto por punto la razón de su rechazo a dicha declaración. Esta petición se ha llevado a cabo dentro del Colegio, por lo que este está obligado a llevarla a la junta.

El comunicado "No en nuestro nombre" Las abogadas y abogados abajo firmantes, habiendo tenido conocimiento de la Declaración Institucional aprobada en sesión extraordinaria por el Ilustre 1Colegio de la Abogacía de Alicante, el pasado 10 de noviembre de 2023, respecto a un acuerdo entre partidos políticos, queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a dicha Declaración Institucional por los siguientes motivos: 1º) La defensa de los derechos y libertades con respeto a los principios del Estado social y democrático de derecho constitucionalmente establecido que predica el art. 1 del Estatuto General de la Abogacía, debe suponer el respeto al resultado de las elecciones legalmente celebradas y a la configuración de las Cortes Generales y su función como representación de la ciudadanía, estando reñida la declaración institucional de la junta de gobierno del ICALI con el deber que tiene de abstenerse de emitir opiniones en favor o en contra de los acuerdos que puedan tomar determinados grupos políticos. 2º) La declaración emitida atenta contra el principio de neutralidad e imparcialidad que debe presidir la actuación de la junta de gobierno, teniendo un marcado sesgo político, con el que muchos de las abogadas y abogados pertenecientes al ICALI, dado que la colegiación es obligatoria, no estamos de acuerdo en absoluto. 3º) La declaración calificada como “institucional” no es más que una opinión vertida por los miembros de la Junta de Gobierno, que no ha sido consultada ni consensuada con el conjunto de la Abogacía plural que integra el ICALI. 4º) La junta de gobierno del ICALI no se ha pronunciado nunca respecto a decisiones, ciertamente polémicas, del gobierno central o autonómico, o respecto a la tramitación de proposiciones o proyectos de ley que incluso afectaban directamente al ejercicio de la abogacía, por grupos políticos, evidentemente, de otro signo, por lo que, aunque lo nieguen, esta declaración tiene un marcado sesgo político inadmisible. 5.- No corresponde a la junta de gobierno convertirse en una defensora del poder judicial, que tiene los órganos competentes para ello, y mientras la Junta de Gobierno del ICALI se dedica a realizar reuniones extraordinarias sobre cuestiones que no le competen, la Abogacía de a pie sigue esperando a 1 que esa Corporación cumpla con sus verdaderos fines, entre los que se encuentra la defensa de los derechos e intereses profesionales de sus colegiadas/os, que en muchas ocasiones chocan frontalmente con el trato que recibimos en los juzgados y tribunales y velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de nuestra profesión entre otros. Por ello, SOLICITAMOS LA RETIRADA INMEDIATA DE TODOS LOS MEDIOS DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL Y LA RETRACTACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ICALI. Alicante 13 de noviembre de 2023. FIRMANTES: Enrique Botella Soria, con número de colegiado: 2.200 Elena Reig Cruañes, con número colegiada: 3.400 José María Girón Giménez, con número colegiado: 2.852 María González Ruiz, con número colegiada: 4.391 Lidia Carmen Pérez Belmonte, con número de colegiada: 4.277 Mª Isabel Moltó Miró, con número de colegiada: 2563 Obdulia Martínez Asensi, con número de colegiada: 2.100 Lidia García Olcina, con número de colegiada: 1.944 María García Olcina, con número de colegiada: 3.836 Francisco Antonio Marhuenda Beltrá, con número de colegiado: 4.561 Paloma Cascales Bernabeu, con número de colegiado: 5.312 José Antonio Díaz Fernández, con número de colegiado: 5.820