La Policía Nacional ha detenido a una persona por presuntamente estafar a su empresa 12.000 euros con repostaje de gasolina. El arrestado, que no tenía autorización para repostar combustible, utilizó engaño suficiente con el trabajador de la gasolinera para beneficiarse de hasta en 118 veces de gasolina que iba a parar a su propio vehículo.

A finales del año 2023 los responsables de una sociedad agraria oriolana pusieron en conocimiento de la Comisaría de Policía Nacional una serie de hechos cometidos durante todo el año 2023 y es que según manifestaron a los agentes, mantienen un acuerdo con una estación de servicio de Orihuela en el que sus trabajadores autorizados pueden repostar los vehículos propiedad de la sociedad para desempeñar las labores que dicha sociedad tiene encomendadas.

El acuerdo con la estación de servicios pasa porque los trabajadores autorizados puedan repostar los vehículos de la sociedad sin abonar ningún cargo por el combustible, pago que se llevaría a efecto a final de cada año, por lo que cada trabajador reposta el vehículo y se dirige al interior de la estación donde se encuentra las cajas para dejar constancia tanto de los litros suministrados como la matrícula del vehículo que es repostado.

En el mes de diciembre del año pasado, los responsables de la sociedad han acudido a la estación de servicio para abonar todo el dinero que se adeudaba, descubriendo en ese momento que se habían llevado a cabo hasta 118 repostajes no autorizados por un valor total de poco menos de 12 mil euros, desconociendo quien o quienes podrían haber sido.

Desde ese mismo momento, agentes adscritos al Grupo de Investigación de la Comisaría de Policía Nacional en Orihuela se pusieron manos a la obra, indagando en lo sucedido y recopilando los indicios necesarios para identificar al autor de los cargos.

Tras recopilas las imágenes de las cámaras de la estación de servicio pudieron determinar que el autor de la estafa era uno de los trabajadores de la sociedad, si bien, era uno de los trabajadores que no tenía autorización para repostar ningún vehículo puesto que entre sus funciones no era la de conducir estos.

Indagando más en profundidad y averiguando también que los vehículos que aparecían en las anotaciones de los trabajadores de la estación de servicios esos días no se encontraban cerca de dicha estación y que por lo tanto no podrían haber repostado, los investigadores descubrieron como el presunto autor de los hechos acudía a la estación de servicios con su vehículo particular el cual evidentemente repostaba, pero por si fuera poco, además, llenaba también varias garrafas que llevaba en el maletero incrementando de esa forma las cantidades de gasolina y por ende, la estafa que asciende a casi doce mil euros. Tras realizar estos repostajes, se dirigía al interior de la estación y le decía al cajero una de las matrículas de la sociedad, alternando entre varias de ellas para no levantar sospechas.

La Policía nacional localizó al presunto autor, un varón de nacionalidad marroquí y 45 años de edad, a quien arrestó y puso a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Orihuela por un delito de estafa.