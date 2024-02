El asesinato de una mujer en l’Alfàs del Pi a manos de su pareja ha dejado consternado al municipio. Este miércoles, dos amigas de la víctima relataban cómo ha sido la relación entre Rocío y su presunto asesino, un “calvario” de episodios violentos y de idas y venidas en la relación. Ambas destacan el carácter risueño de la víctima y cómo el ahora detenido había conseguido casi aislarla de su entorno.

“Ojalá se pudra en la cárcel”, indica Merche a este diario. Ella junto con Carmen eran inseparables de “mi flamenca” como ellas la llamaban. Rocío era natural de Algeciras, donde vive su familia, pero se trasladó cuando era más joven a trabajar a Benidorm y en estos años forjaron su amistad. De Benidorm es también su expareja con la que tiene dos hijos de 15 y 9 años. La víctima no estaba trabajando en este momento por la enfermedad que padecía, Fibromialgia, por lo que pasaba muchas horas en la casa de l’Alfàs del Pi.

“Me llamaba ojitos y a Merche mi bella. Era todo sonrisa, cuando estaba bien era todo alegría. Era un amor, por eso no entendemos nada”, relata Carmen a este diario. Ambas aún se preguntan cómo se ha llegado a esta situación y por qué su amiga no se alejó antes de su presunto asesino.

Rocío se fue a vivir con él el pasado verano. Los dos residían en la vivienda de la calle donde ha perdido la vida a manos supuestamente de su pareja. Aunque era una relación de idas y venidas. Ella más de una vez le había dejado pero volvía al poco tiempo, según relatan sus amigas.

“No nos explicamos por qué. Llegó a perder la custodia de sus hijos por estar con él”, explican ambas mientras recuerdan casi con lágrimas a su amiga. Sobre lo sucedido, aseguran que “menos mal que no” estaban sus hijos con ella este fin de semana porque “ya te esperas todo. Le hubiera dado igual ocho que ochenta”.

El sábado por la noche llamó a su expareja de madrugada pero no encontró respuesta por ser tarde. Al devolverle la llamada, el teléfono ya estaba apagado. Ya no supieron nada de ella.

Las amigas temían que pasara algo

En el fondo, ambas amigas indican que “no lo esperas porque no quieres pero en el fondo sí esperábamos que pasara algo grave, porque ya ha pasado”, aseguran porque hubo más episodios de malos tratos, según relatan, además de alegar que “sabemos que tiene antecedes por hechos parecidos”.

El mismo sábado antes de morir presuntamente a manos de su pareja, vecinos de la finca acompañaron a Rocío a la Guardia Civil de Altea a denunciar. Poco después de acudir al cuartel, “fue cuando pasó todo”.

“Tú solo te preguntas que por qué sigue con él”, afirman sus amigas. Merche y Carmen apuntan a que “no tiene sentido nada. Nos preguntamos por qué, por qué no nos ha hecho caso”. Así explican que incluso “al final te cabreas con ella por seguir ahí. Si te llamaba tres veces seguidas ya pensabas que había pasado algo”.

Sin hablar con ella en días

Según sus amigas, “cuando la trataba bien, era muy atento con ella”. Pero Rocío había sido “aislada” por su presunto asesino y cada vez la veían menos: “Hacía 10 días que no hablaba con ella”, afirma Carmen. Merche habló estuvo con ella el 6 de enero: “La última vez me juró y perjuró que no iba a volver con él y yo estaba muy feliz ese día”, apunta Merche. “No te hace bien”, no paraban de decirle a su amiga.

Pero Rocío volvió a la vivienda de l’Alfàs del Pi: “Llevaba 20 días que no hablaba con ella porque decidió volver con él. Estaba esperando que llamara pero ayer ya estaba mosca porque una amiga vio el coche de la Guardia Civil y tenía el móvil apagado”.

Sus peores presagios se cumplieron. “No quiso denunciar, ¿por qué? ¿Por miedo? No sabemos”, se preguntan sus allegadas quienes aseguran que cada vez que ella le dejaba no paraba de buscarla y hablar con ella.

Sobre dónde le han detenido, “no nos ha pillado por sorpresa”, afirman. Su único deseo era que lo encontraran y ahora “ojalá se pudra en la cárcel”. Para ellas Rocío era una persona única y la llevarán siempre en el recuerdo.

Cinco minutos de silencio en el municipio

En l'Alfàs del Pi se han celebrado cinco minutos de silencio por el asesinato de Rocío. Durante este acto, algunos de los vecinos se han emocionado. Laura Sevilla, concejala de Igualdad, ha leído un comunicado en nombre de toda la corporación municipal que recogía el sentir de la localidad: "Permanecemos consternados, y queremos ante todo, transmitir nuestro pesar, dolor e impotencia ante semejante acto de cobardía y brutalidad, y hacer llegar nuestras más sentidas condolencias a familiares y seres queridos de la víctima, que deja dos hijos menores de edad".

El consistorio ha manifestado "nuestra condena y total rechazo contra cualquier tipo de violencia, sea del tipo que sea, e infringida contra cualquier persona, pero la realidad es tozuda, y por desgracia, afrontamos un caso evidente de violencia de género y no podemos admitir ningún tipo de justificación ante semejante despropósito". Una violencia machista que "sufren muchas mujeres, un problema de toda la sociedad por igual, que debemos combatir desde la unidad, sin fisuras, y con determinación".

Con todo la edil ha apuntado que "no caben, ante un hecho tan dramático, más palabras que hacer un llamamiento a la unidad, para promover las acciones necesarias desde todas las instituciones, aportando los recursos precisos que nos permitan construir una sociedad más inclusiva, más justa y seguir trabajando por la prevención de la violencia de género".

En otras localidades de la Marina Baixa, como Benidorm, también se han guardado minutos de silencio.