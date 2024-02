La investigación abierta por la Guardia Civil para esclarecer la muerte en Parcent de ciudadano alemán de 42 años que tenía una orden de alejamiento de su expareja ha determinado que no murió atropellado por su propio coche cuando trataba de arrancarlo empujando el pasado sábado, sino que fue arrollado al intentar frenar el coche con las manos en un camino con un poco de pendiente.

El accidente mortal ocurrió dentro de los 300 metros establecidos en la orden de alejamiento tras la denuncia presentada el día antes por su expareja, una joven de 26 años madre de seis hijos, tres de ellos con el fallecido.

Según la investigación de la Guardia Civil, el varón incumplió la orden de alejamiento y se presentó en el domicilio de la denunciante con la excusa de recoger efectos personales. Sin embargo, ella no se lo permitió y se metió de nuevo en su domicilio. Con posterioridad la mujer llegó a salir un momento y vio el vehículo en el camino de acceso a su domicilio, pero no se percató de que el varón estaba atrapado debajo del turismo, presumiblemente ya fallecido.

Hallazgo

El cuerpo fue descubierto sobre las 23:50 horas del pasado sábado por una patrulla de la Guardia Civil de Xalò. Tras la denuncia presentada por la mujer se establecieron medidas de protección y una patrulla que llevaba a cabo un servicio de contravigilancia pasó por el lugar y vio el coche en el camino de acceso a la vivienda de la denunciante de malos tratos.

Los agentes inspeccionaron el turismo y comprobaron que debajo había un varón fallecido. Al estar atrapado acudieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para levantar el coche y sacar el cadáver del ciudadano alemán.

La Guardia Civil cree que el coche comenzó a moverse en la pendiente por no tener bien echado el freno de mano y tras ponerse delante para intentar pararlo con sus manos no lo consiguió y fue arrollado mortalmente. Según los datos recabados por los investigadores, el fallecido tenía que acceder al coche por la parte trasera y no podía abrir la puerta delantera para echar el freno de mano, por lo que debió pensar que podía hacerlo con sus propias manos y falleció atropellado.