El SUP y la UFP denuncian la falta de policías nacionales en la provincia de Alicante

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han denunciado la falta de efectivos policiales en la provincia de Alicante y han reclamado a las autoridades una urgente actualización del catálogo de puestos de trabajo, ya que consideran que está "totalmente obsoleto" para cubrir las necesidades, según explican en un comunicado. Los sindicatos reclaman que se aumente en un 40% el catálogo de puestos en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.

Estas organizaciones sindicales respaldan el trabajo diario de los policías nacionales en las diferentes comisarías de la provincia a pesar de la falta de efectivos y de la escasez de material. Pese a estas carencias, indican que Alicante cuenta "con una Policía Nacional profesional y con una gran dedicación y vocación a su trabajo".

El SUP y la UFP afirman que la plantilla policial actual es insuficiente por las características de la provincia y el avance de la delincuencia. Además, recuerdan que hay ciudades que son turísticas los doce meses del año, como Alicante, Dénia y Benidorm.

Sin chalecos

Además de la falta de agentes, los dos sindicatos denuncian la falta de material, como la no disponibilidad de un chaleco individual exterior. También reclaman que cada policía adscrito a los Grupos de Atención al Ciudadano disponga de una cámara corporal y no solo los agentes provistos de táser, la pistola eléctrica que no tienen todos los funcionarios.

Por otro lado, ambos sindicatos reivindican al poder legislativo la consideración de la Policía Nacional como profesión de riesgo. Señalan que es incomprensible que no sea así dada la puesta en peligro de la vida de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil en su trabajo diario.