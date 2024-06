Un joven se quema a lo bonzo en el Consulado de Argelia en Alicante por no hacerle un pasaporte

Un joven argelino de 27 años sufrió ayer lesiones graves tras quemarse a lo bonzo en el Consulado de Argelia en Alicante porque se negaron a expedirle un pasaporte al no reunir los requisitos. La novia del joven, de 22 años, también resultó herida al auxiliar a su pareja, quien, tras ser atendido en el Hospital General de Alicante, fue trasladado en helicóptero a la Unidad de Quemados de La Fe en Valencia.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la mañana en la sede del Consulado de Argelia en Alicante, situado en la calle Pintor Velázquez. Según los datos recabados por la Policía Nacional, que acudió al lugar tras ser alertada del suceso, un joven argelino de 27 años acudió con su novia al consulado y en la entrada presentó unos documentos con la finalidad de obtener un pasaporte.

Sin embargo, el joven no cumplía todos los requisitos y le dijeron que no podían expedirle el pasaporte, por lo que empezó a ponerse nervioso y acabó insultando y amenazando al personal del consulado, uno de los cuales también sufrió un hematoma en una pierna al ser agredido. "Si no me dáis el pasaporte me quemo aquí mismo", llegó a decirles el joven instantes antes de sacar una botella de agua con gasolina.

Extintor

A continuación, el joven se roció la cabeza y el resto del cuerpo con el combustible y a continuación se quemó a lo bonzo. Según la investigación policial, usaron un extintor para tratar de apagarle el fuego y una veintena de personas que había en el lugar salieron corriendo y se rompió una cristalera.

El joven que se quemó también acabó en la calle, donde su novia y otras personas apagaron el fuego con la ayuda de una toalla facilitada por un comerciante de la zona.

Una ambulancia del SAMU también acudió al lugar del suceso y el equipo médico atendió al joven y le llevó al Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde se comprobó la gravedad de las quemaduras y se optó por su traslado en helicóptero a la Unidad de Quemados de La Fe en Valencia.

